Ekonomi Bankaya kişisel bilgi ihlali cezası Özel işi için müşteriyi arayan bankacı yandı
İŞ DÜNYASI

Bankaya kişisel bilgi ihlali cezası: Özel işi için müşteriyi arayan bankacı yandı

Bankaya kişisel bilgi ihlali cezası: Özel işi için müşteriyi arayan bankacı yandı

Adalet Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), kişisel verileri amacı dışında kullananlara ceza yağdırıyor. Bir banka çalışanının, özel işi için banka müşterisini telefonla aramasında ihlal olduğuna hükmetti. Bankanın, ilgili kişinin cep telefonu numarasını bankaya veriliş amacı dışında kullandığına dikkat çeken Kurul, bankayı 100 bin lira para cezasına çarptırdı.

Haber Merkezi İHA
Banka, ilgili kişinin cep telefonu numarasını bankaya veriliş amacı dışında kullandı.
Banka, ilgili kişinin cep telefonu numarasını bankaya veriliş amacı dışında kullandı.

KVKK’na müracaat eden bir vatandaş, kişisel verisi olan cep telefonu numarasının bir banka tarafından veriliş amacı dışında kullanıldığını öne sürdü. Şikayeti değerlendiren KVKK, emsal nitelikte bir karara imza attı.

  • Kararda; "Şikâyetçinin bir banka çalışanının kendisini arayarak eşinin müdürü olduğu şirket ile ilgili olarak eşine ulaşamadığını ve eşiyle iletişime geçebilmesi konusunda kendisine yardımcı olmasını talep etmiştir. Bunun üzerine müşterisi olarak bankaya kendisiyle ilgili işlemlerde kullanılması için vermiş olduğu iletişim bilgilerine amacı dışında nasıl ve neden ulaşıldığı hakkında bilgi almak için bankaya başvuru yaptığı ve bankanın kendisine yazılı bir cevap vermediği iddia edilmiştir." denildi.

Banka tarafından, şikâyetçiye gönderilen e-posta mesajında başvurusuna ilişkin detayları Banka Hizmet Hattını arayarak öğrenebileceğine dair bilgilendirme yoluna gidildiği hatırlatıldı.

Yargıtay, hamilelik nedeniyle işten çıkarılmayı ayrımcılık saydı
EKONOMİ
Yargıtay, hamilelik nedeniyle işten çıkarılmayı ayrımcılık saydı

Kurul kararında şu ifadelere yer verildi: "Veri sorumlusunca şikâyetçiye başvurusunda talep ettiği hususları açıklayıcı nitelikte yazılı veya elektronik ortamda bir cevap olarak değerlendirilemeyeceği kanaatine ulaşılmış olduğundan,şikâyetçinin başvurusuna Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun cevap verilmemiş olması nedeniyle Bankaya Kanun ve Tebliğ hükümlerine uyum hususunda azami dikkat ve özenin gösterilmesi konusunda hatırlatmada bulunulmasına karar verilmiştir.

Şikâyetçinin müşterisi olduğu Bankaya kendisine ait iş ve işlemlerde ulaşılması adına vermiş olduğu telefon numarası bilgisinin, eşine ulaşılmasında yardımcı olunabilmesi adına işlenmesinin, 6698 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde yer alan kişisel verilerin işlenmesinde “belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma” ilkelerine uyulması zorunluluğuna aykırıdır.

Bu çerçevede kanunun 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca veri sorumlusunun kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almadığını göstermesi nedeniyle Banka hakkında Kanunun 18 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca 100.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."

İş yerinde sosyal medya sitelerine girenler için Yargıtay'dan emsal karar
EKONOMİ
İş yerinde sosyal medya sitelerine girenler için Yargıtay'dan emsal karar
Yerli olarak geliştirildi

Yerli olarak geliştirildi

'Mini askerler' göreve hazırlanıyor, görüntüleri paylaşıldı.
Rumlar siyasi manevra peşinde!

Rumlar siyasi manevra peşinde!

Doğu Akdeniz'deki uyuşmazlığın çözümü için adres Lahey değil.
Cezalar kapıda

Cezalar kapıda

Bu ay içinde 13 termik santral tek tek incelenecek.
Atina krizi tırmandırıyor

Atina krizi tırmandırıyor

Libya'nın büyükelçisi Yunanistan'dan sınırdışı ediliyor.
En huzurlu şehir:<br>Şafşavan

En huzurlu şehir:
Şafşavan

​Evlerin mavi olmasının ise bir sebebi var.
Harekete<br>geçme zamanı

Harekete
geçme zamanı

​Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı.

18,4 ton siyanür<br>ele geçirildi

18,4 ton siyanür
ele geçirildi

​Gümrük Muhafaza ekipleri operasyon düzenledi.
Bir ilk bozuluyor

Bir ilk bozuluyor

Nobel Barış Ödülü, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'e verilmişti.
Van'a naklediliyor

Van'a naklediliyor

​Ceren'in katili Şırnak Cezaevi'ni kabul etmedi, araçta tepki gösterdi.
Susturun<br>artık bu çocuğu

Susturun
artık bu çocuğu

Otizmli çocuktan rahatsız olan komşu bıçakla kapıya dayandı.
Açık cezaevine<br>alınmasına soruşturma

Açık cezaevine
alınmasına soruşturma

Bakan Gül, Ceren Özdemir cinayetine ilişkin konuştu.
"Savaş şimdi<br>değilse ne zaman?"

"Savaş şimdi
değilse ne zaman?"

​Türkiye-Libya anlaşması Yunanistan basınını çıldırttı.
47 astsubay için gözaltı kararı

47 astsubay için gözaltı kararı

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına operasyon düzenlendi.
Sahte sınır kapısı kurup göçmenleri dolandırdı

Sahte sınır kapısı kurup göçmenleri dolandırdı

​"Sizi Finlandiya'ya geçiriyorum" dediği kişilerden 11'er bin dolar aldı.
Paris'te şiddet tırmanıyor

Paris'te şiddet tırmanıyor

​Fransız polisi gaz kapsülüyle AA muhabirini gözünden yaraladı.
Denizde<br> şaşırtan görüntü

Denizde
şaşırtan görüntü

Marmaris'te deniz suyu çekildi, adacıklar oluştu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.