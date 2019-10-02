Bazı alanlardaki avukatlık hizmetlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e indi Bazı alanlardaki avukatlık hizmetlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e indi Aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler ile vesayet davaları ve iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetlerindeki KDV oranının tespitine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül "Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki bir hedef daha Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla hayata geçiriliyor. Bazı alanlardaki avukatlık hizmetlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e indi. Böylece vatandaşlarımızın hukuki yardıma erişim maliyeti azalacak, adalete erişimi kolaylaşacak. Hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi 02 Ekim 2019, 09:46 Son Güncelleme: 02 Ekim 2019, 09:50 AA