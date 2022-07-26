Ekonomi Beyaz eti piknik yasağı vurdu Fiyatlarda yüzde 70 düşüş var
İŞ DÜNYASI

Beyaz eti piknik yasağı vurdu: Fiyatlarda yüzde 70 düşüş var

Kurban Bayramı ile düşüşe geçen beyaz et sektörünü bu defa piknik yasağı vurdu. Yangın tehlikesi sebebiyle orman alanlarında 31 Ağustos tarihine kadar kamp ve piknik yasağı getirilmesiyle beyaz ette fiyatlar yüzde 70 gerileyerek âdeta dip yaptı. İndirim marketlerinde bütün pilicin kilogram fiyatı 29 liraya kadar geriledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Beyaz eti piknik yasağı vurdu: Fiyatlarda yüzde 70 düşüş var
Foto/arşiv

Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Koç, fiyat düşüşlerinde iki faktörün etkili olduğunu belirterek “Kurban Bayramı’nda kırmızı et ile birlikte fiyatlar düşüşe geçmişti. Devletin ormanlık alanlarda kamp ve piknik yasağı getirilmesiyle arz talep dengesi tamamen bozuldu. Beyaz et sektörü zarar ediyor.

Üretici fiyatı 38 liraya kadar çıkan tavuğun toptan satış fiyatı şu an 23-24 lira. Geçen yıl 20 liraydı. Her şeyin fiyatı üç kat artmışken biz neredeyse geçen yılki toptan fiyata satış yapıyoruz” dedi.

“NE OLUYOR” DİYE ARAYIP SORAN YOK

Türkiye gazetesinin haberine göre; Fiyatların böyle giderse daha da düşeceğini ifade eden Koç şunları kaydetti:

Fiyatlar tepetaklak aşağı doğru gidiyor. Yüzde 60-70 düşüş var. Fiyatlar 38 lira iken ‘Halk yiyemiyor’ diyenler fiyatlar 23 liraya gerilediğinde ‘Bu şekilde üretici nasıl ayakta kalıyor’ diye tepki göstermiyor. Bedava verseniz ‘Niye bedava veriyorsunuz’ diye soran yok. Fiyatları normal seviyeye geldiğinde müdahale eden devlet kurumları bu dönemde de üreticinin ve sanayicinin ayakta kalması için aynı mücadeleyi göstermesi lazım.

Petrolde ibre tersine döndü: Yeniden 100 doların üzerinde
EKONOMİ
Petrolde ibre tersine döndü: Yeniden 100 doların üzerinde

Motorinden sonra sıra benzinde: 48 kuruş indirim bekleniyor
EKONOMİ
Motorinden sonra sıra benzinde: 48 kuruş indirim bekleniyor

TÜRKŞEKER 130 sürekli işçi alacak
EKONOMİ
TÜRKŞEKER 130 sürekli işçi alacak
Duyunca şok oldum

'Duyunca şok oldum'

Çöp evde bitkin halde bulunan çocuğun annesinden yeni açıklama.
Yahudilerin tapu tuzağı

Yahudilerin tapu tuzağı

Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin arazilerinin kaydı Yahudilerin adına geçiriliyor.
Financial Times Türkiye’nin Suriyedeki büyük planını yazdı: Osmanlıdan sonra bu yana bir ilk

Alanında Avrupa'daki en büyük tesis olacak.
Ata sporlarında renkli buluşma

Ata sporlarında renkli buluşma

​Türk dünyası Bursa'da bir araya geldi.

Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

​Meslek liselerinde doluluk yüzde 95'e yükseldi.

Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik kritik operasyon.

​Tarihi mutabakat Türkiye'nin adından söz ettirecek.

​Artık otomobil hırsızlarını kovalayacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.