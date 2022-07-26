Beyaz eti piknik yasağı vurdu: Fiyatlarda yüzde 70 düşüş var

Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Koç, fiyat düşüşlerinde iki faktörün etkili olduğunu belirterek “Kurban Bayramı’nda kırmızı et ile birlikte fiyatlar düşüşe geçmişti. Devletin ormanlık alanlarda kamp ve piknik yasağı getirilmesiyle arz talep dengesi tamamen bozuldu. Beyaz et sektörü zarar ediyor.

Üretici fiyatı 38 liraya kadar çıkan tavuğun toptan satış fiyatı şu an 23-24 lira. Geçen yıl 20 liraydı. Her şeyin fiyatı üç kat artmışken biz neredeyse geçen yılki toptan fiyata satış yapıyoruz” dedi.

“NE OLUYOR” DİYE ARAYIP SORAN YOK

Türkiye gazetesinin haberine göre; Fiyatların böyle giderse daha da düşeceğini ifade eden Koç şunları kaydetti:

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Fiyatlar tepetaklak aşağı doğru gidiyor. Yüzde 60-70 düşüş var. Fiyatlar 38 lira iken ‘Halk yiyemiyor’ diyenler fiyatlar 23 liraya gerilediğinde ‘Bu şekilde üretici nasıl ayakta kalıyor’ diye tepki göstermiyor. Bedava verseniz ‘Niye bedava veriyorsunuz’ diye soran yok. Fiyatları normal seviyeye geldiğinde müdahale eden devlet kurumları bu dönemde de üreticinin ve sanayicinin ayakta kalması için aynı mücadeleyi göstermesi lazım.

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