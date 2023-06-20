BM Genel Sekreteri'nden dünyaya tahıl koridoru çağrısı: Bu hayati girişimin süresi uzatılmalı

Gemilerin hareketliliğinde azalma ve küresel pazarlarda gıda tedarikinde düşüş yaşandığı belirtiliyor.
BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq tarafından yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in denetlemelerdeki yavaşlama ve Yuzhny/Pivdennyi Limanı'nın saf dışı bırakılmasından üzüntü duyduğu belirtildi.
Açıklamada, söz konusu durumun, gemilerin hareketliliğinde azalmaya ve küresel pazarlarda gıda tedarikinde düşüşe yol açtığına dikkati çekildi.
Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya Federasyonu, Türkiye ve Ukrayna 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.
19 Kasım 2022'den itibaren 120 gün uzatılan anlaşmanın, 18 Mart'ta yeniden uzatılmasına karar verilmişti.
18 Temmuz'da süresi dolacak anlaşmaya ilgili Rus yetkililer, bunun uzatılması için bir olasılık görmediklerini söylemişti.