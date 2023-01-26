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Ekonomi

BM'nin raporundan Türkiye'de enflasyonun düşeceği sonucu çıktı

Birleşmiş Milletler, küresel ekonomik büyümenin 2023'te yavaşlayacağını ve Türkiye'de ise enflasyonun düşeceğini öngördü.

10:52 . 26/01/2023 Perşembe
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Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler 2023 raporunu açıkladı. BM, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı gıda ve enerji krizi, koronavirüsün devam eden etkisi ve kalıcılık gösteren yüksek enflasyon nedeniyle küresel ekonomik büyümenin 2023'te yüzde 1,9'a gerileyeceğini öngördü. 2022'de yüzde 3 olan küresel ekonomik büyüme tahmini, 2023 için yüzde 1,9 olarak belirlendi.

Dünya zorlu sınavlardan geçiyor

Yüksek enflasyon, reel gelirlerde düşüşe ve yaşam maliyeti artışına sebep olurken, birçok ülkede orman yangınları ve seller gibi ekonomik zararlar ve insani sorunlara yol açan iklim olayları görüldü. Rapora göre, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yaptığı hızlı faiz artırımları, gelişmekte olan ülkelerde sermaye çıkışlarını ve kur değer kayıplarını tetikledi. Yükselen faiz oranları ve azalan satın alma gücü, tüketici güvenini zayıflatıyor.

Tedarik zinciri sorunları arttı

Tüketim mallarına olan talebin azalması, Ukrayna'da uzayan savaş ve devam eden tedarik zinciri sorunları nedeniyle küresel ticaret yumuşadı.

Son yılların en düşük büyüme tahmini

Rapora göre, bu kapsamda, BM'nin 2023 için yüzde 1,9 olarak belirlenen büyüme oranı, son yılların en düşük büyüme tahmini olarak kayıtlara geçti.

Raporda, bazı makroekonomik olumsuzluklar azalmaya başlarsa, küresel ekonomik büyümenin 2024'te yüzde 2,7'ye yükseleceği öngörüldü.

"Gıda tedarikinde yaşanan sıkıntılar tahıl koridoru sayesinde hafifledi"

Raporda, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla başta tahıl ürünleri olmak üzere gıda tedarikinde yaşanan sıkıntıların Türkiye ve BM'nin girişimiyle Karadeniz limanlarından tahıl sevkiyatlarının yeniden başlamasıyla hafiflediği vurgulandı.

Türkiye'nin 2023 büyüme tahmini yüzde 3,7

BM raporunda Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 5,4 genişledikten sonra, bu yıl yüzde 3,7 ve 2024‘te ise yüzde 3,5 büyüyeceği tahmininde bulunuldu.

Türkiye'de enflasyon düşecek

Ayrıca Türkiye'de enflasyon oranının bu yıl sonunda ortalama yüzde 42,4'e ineceği ve gelecek yılda ise düşüşünü hızlandırarak yüzde 13,5'e gerileyeceği tahmin edildi.



#birleşmiş milletler
#türkiye
#rusya
#ukrayna
1 saat önce
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BM'nin raporundan Türkiye'de enflasyonun düşeceği sonucu çıktı
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