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Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi: İşte en çok kazandıran sektör

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 değer kazanarak 8.939,82 puana çıktı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,48 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 1,86 ile spor oldu.

15:32 - 20/03/2024 Çarşamba
AA
Arşiv
Arşiv

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,94 puan artışla 8.939,82 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 44 milyar lira olarak belirlendi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,48 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 1,86 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda gözler bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrilirken, risk iştahı sınırlı da olsa pozitif seyrediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin enflasyon endişelerini beslemeye devam ettiğini belirten analistler, Fed'in bu sinyalleri nasıl değerlendirdiğine ilişkin ipuçlarının gelecek dönemde atılacak adımlar açısından önemli olduğunu vurguladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.200 seviyelerinin direnç, 8.800 ve 8.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.



#BORSA
#BIST
#Piyasalar
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