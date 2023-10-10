Borsa İstanbul BIST 100 yükselişini son gaz sürdürüyor: Yeni günde yüzde 3 değer kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,60 değer kazanarak 8.406,30 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 58,9 milyar lira oldu. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 4,42 ile elektrik oldu. Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 97'si yükselirken, 3'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Yapı Kredi, Zorlu Enerji ve Tüpraş oldu.