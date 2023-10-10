Borsa günün ilk yarısında değer kazandı: İşte en çok kazandıran sektör

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Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 212,85 puan artarak 8.406,30 puana çıktı.
Toplam işlem hacmi 58,9 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 3,48, holding endeksi yüzde 1,84 değer kaybetti.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,49, hizmetler endeksi yüzde 2,99, sanayi endeksi yüzde 2,72 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 97'si yükselirken, 3'ü değer kaybetti.
- Küresel piyasalarda İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, dünya genelinde "şahin" para politikalarının sonuna yaklaşıldığına dair güçlenen beklentiler varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.
Dün açıklamalarda bulunan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) gerekli olabilecek ek politika sıkılaştırmasının kapsamını değerlendirirken, "dikkatli bir şekilde ilerleyecek konumda" olduğunu belirtti.
Uzun vadeli hazine tahvillerinin reel getirilerinde son dönemde gerçekleşen artışa işaret eden Jefferson, ileriye baktığında yüksek tahvil faizleri nedeniyle finansal koşullardaki sıkılaşmanın farkında olmaya devam edeceğini ve politikanın gelecekteki seyrini değerlendirirken bunu aklında tutacağını kaydetti.
Dallas Fed Başkanı Lorie Logan da uzun vadeli tahvil faizlerindeki son artışın ve genel anlamdaki sıkı finansal koşulların, Fed'in politika faizini daha fazla artırmasına daha az ihtiyaç duyulacağı anlamına gelebileceğini bildirdi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda 1 Kasım'da yapılacak toplantıda Fed'in yüzde 85 ihtimalle politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutacağı tahmin edilirken, Banka'nın yüzde 72 ihtimalle bu yıl politika faizini değiştirmeyeceği öngörülüyor.
Öte yandan dünya genelindeki savunma hisselerinin dünya genelinde yükseliş eğiliminde hareket etmesi ise dikkati çekti. ABD'de Lockheed Martin hisseleri yüzde 8, RTX Corp hisseleri yüzde 4,6, L3Harris Technologies hisseleri yüzde 10, General Dynamics hisseleri yüzde 8,4 ve Northrop Grumman hisseleri yüzde 11,4 değer kazandı.
Analistler, öğleden sonra ABD'de toptan eşya stokları, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ile İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalara ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.400 seviyesinin direnç, 8.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Altının onsu 1.858 dolar seviyesinde
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 26,50, bileşik getirisi yüzde 28,26 seviyelerinde bulunuyor.
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0600, sterlin/dolar paritesi 1,2270 ve dolar/yen paritesi 148,9 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 27,7280 liradan, avro 29,3960 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 azalışla 1.858 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,5 düşüşle 87,1 dolardan işlem görüyor.