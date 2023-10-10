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Ekonomi

Sorbonne İstanbul’da yönetici eğitecek

BMI Business School İstanbul, Paris Sorbonne Üniversitesi ile Türkiye’de başlattığı program ile iş dünyasında üst düzey şirket yöneticilerine işletme yüksek lisans eğitimi veriyor.

Saliha Engin
04:00 . 10/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Emirhan Altınkaya.

Emirhan Altınkaya.

Program, 14 Ekim itibarıyla kriterleri karşılayan 30 katılımcıyla birlikte İstanbul'da başlayacak. İlk mezunlarını Haziran 2024’te verecek olan uygulama için Azerbeycan, Rusya, Kazakistan, Özbekistan, Mısır ve İran gibi ülkelerden 150 başvuru geldi. Mezun olan katılımcılar, Paris Sorbonne Üniversitesi’nin yöneticiler için işletme yüksek lisans (Executive MBA) diplomasına sahip oluyor.

18 AY KURS

MBA akademik danışmanı Emirhan Altınkaya, 18 ay süren eğitim programı hakkında, “Katılımcıların yaş ortalaması 39 olurken, profesyonel deneyimleri de ortalama 16 yıl" dedi.



#Eğitim
#Ekonomi
#Akademi
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