Sorbonne İstanbul’da yönetici eğitecek

Program, 14 Ekim itibarıyla kriterleri karşılayan 30 katılımcıyla birlikte İstanbul'da başlayacak. İlk mezunlarını Haziran 2024’te verecek olan uygulama için Azerbeycan, Rusya, Kazakistan, Özbekistan, Mısır ve İran gibi ülkelerden 150 başvuru geldi. Mezun olan katılımcılar, Paris Sorbonne Üniversitesi’nin yöneticiler için işletme yüksek lisans (Executive MBA) diplomasına sahip oluyor.