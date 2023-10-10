Patates ve soğana borsa önerisi

Tavşan, “Dünya fiyatları takip edilerek arz ve talep arasındaki denge sağlanmalı ve üreticiler patates ve soğan için teşvik edilmeli” diye konuştu. Türk mutfaklarının vazgeçilmez ürünleri olan soğan ve patates için üreticiye garanti verilmesi gerektiğini söyleyen Tavşan, “Patates ve soğanda planlı üretimin yanı sıra bu ürünler için bir taban fiyat verilmeli ve ülke genelinde üreticiyi koruyacak adımlar atılmalı. Bu ürünlerde üreticiye fiyat garantisi verilmeli ve çiftçinin maliyeti ile emeği sigorta ya da fon aracılığıyla güvence altına alınmalı. Böylece hem üretilecek malın fiyatı yıl başından belli olmaya başlar hem de üretici malı üretmekten çekinmez” ifadelerini kullandı. Tavşan ayrıca domates ve limon için de planlamalı üretimin hemen yapılması gerektiğini söyledi.