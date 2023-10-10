Piyasalarda risk algısı arttı

Hamas’ın “Aksa Tufanı” adını verdiği operasyonda İsrail büyük bir darbe alırken, küresel piyasalarda jeopolitik risklerin etkisiyle oynaklık arttı. Güvenli liman olarak görülen altın yönünü yukarı çevirdi. Gelişmekte olan para birimleri dolar karşısında zayıfladı. ABD’den Avrupa’ya birçok borsada satıcılı bir seyir izlendi.

PETROL FİYATLARI SIÇRADI

Çatışmaların daha da genişleyebileceği ihtimali özellikle petrol fiyatlarında sıçramaya yol açtı. Brent petrolün varil fiyatı geçen haftayı yüzde 8,7'lik düşüşle kapatmasına karşın, dün yeni işlem gününde yüzde 3,4 yükselerek 88 doları aştı. İran'ın çatışmalarda Hamas'ı desteklediğini açıklamasının ardından, Hürmüz Boğazı’ndaki petrol ticaretini aksatabilecek gelişmelerin yaşanabileceği endişesi yakından takip ediliyor.

ŞEKEL 8 YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Hafta sonu başlayan çatışmalar sonrasında dün İsrail'de Tel Aviv Borsası'nda gösterge TA-125 endeksi yüzde 6,7 değer kaybetti. Daha büyük şirketlerin yer aldığı TA-35 endeksi de yüzde 6,4 geriledi. Banka hisselerindeki düşüş yüzde 8,7'yi buldu. Ülkenin para birimi şekel dolar karşısında yaklaşık son 8 yılın en düşük seviyesine indi.

30 MİLYAR DOLARLIK MÜDAHALE

İsrail Merkez Bankası, şekeldeki sert düşüşün ardından müdahale kararı aldı. Bankadan yapılan yazılı açıklamada, 30 milyar dolarlık döviz satış programının başlatılmasına karar verildiği belirtildi. Açıklamada, "Banka; önümüzdeki dönemde şekeldeki volatilitenin azaltılması ve piyasaların düzgün işleyişinin devam etmesi için gereken likiditeyi sağlamak için piyasada işlem gerçekleştirecektir" denildi. 30 milyar dolarlık programın yanında İsrail Merkez Bankası'nın SWAP mekanizmaları aracılığıyla piyasalara 15 milyar dolara kadar likidite sağlayacağı bilgisi verildi.

ONS ALTIN YÖNÜNÜ YUKARI ÇEVİRDİ

Özellikle gelişmekte olan para birimleri zayıflarken, ABD doları güçlendi. Dolar endeksi yüzde 0,3’lük primle 106 seviyesinin üzerini test etti. Asya’da pay piyasaları karışık bir performans sergilerken, ABD ve Avrupa borsaları satış ağırlıklı hareket etti. Güvenli liman olarak görülen altına talebin artmasıyla ons fiyatı yüzde 1’e yakın değer kazancıyla 1.850 dolara ulaştı. Analistler, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olduğunun altını çiziyor.







