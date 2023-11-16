Borsa İstanbul’da gong 'Müstakil Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu' için çaldı

"(MÜSİAD) Yurt içi ve yurt dışında oluşturduğu güçlü ağıyla birçok noktaya ulaşabilecek vaziyette. Birçok sektörden oluşan bu yatırım alanlarına, uzman ekiplerimiz inceleme yapacak ve yatırımcılarımıza duyuracak. Faaliyetleri ve çalışma sistemi, Katılım Finans esasları ile uyumlu olarak hazırlanmış olan bu fon ile üyelerimizin sermayelerini birleştirip büyük yatırımlar kurmayı hedefliyoruz. Bizler MÜSİAD olarak girişimlere yatırım yapılmasını sağlayacak, yatırımlardan elde edilen getiriyi de yatırımcının kendisiyle buluşturacağız. Bu işe başladığımızda da söylediğimiz gibi hem yatırımcı üyelerimizle hem de girişimci üyelerimizle ortak ve doğru bir ticari hedefe yürüyeceğiz. Finansmana erişimin zor olduğu bir ortamda bizlerin sermayeleriyle kurduğu bu yatırım fonu inanıyorum ki yapacağı yatırım ve gençlere verdiği desteklerle çok daha büyüyerek gelişimine devam edecektir. Girişim sermayesi yatırım fonumuz ülkemize ve MÜSİAD’ımıza hayırlı olsun."