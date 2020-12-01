Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Borsada yatırımcısına en fazla kazandıran Beşiktaş oldu
İŞ DÜNYASI

Borsada Beşiktaş kazandırdı Fenerbahçe üzdü

Borsada yatırımcısına en fazla kazandıran Beşiktaş oldu

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketlerinin hisselerinde kasım ayı içerisinde yaşanan değişimlere bakıldığında yatırımcısına en fazla yüzde 12,3 ile Beşiktaş'ın kazandırdığı görüldü. Öte yandan Fenerbahçe'nin hisseleri ise yüzde 4,8 değer kaybı ile yatırımcısını üzdü.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında kasım ayında yatırımcısına en fazla kazandıran Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, tek kaybettiren ise Fenerbahçe Futbol AŞ oldu.

Derlenen verilere göre, spor endeksi kasım ayında yüzde 3,4 değer kazandı.

Analistler, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlanmasıyla ödeme probleminin çözüldüğünü ve bunun da genel anlamda spor şirketlerine olumlu yansıdığını belirtti.

Rus üreticiler AYSAF'ta 120’nin üzerinde görüşme yaptı
EKONOMİ
Rus üreticiler AYSAF'ta 120’nin üzerinde görüşme yaptı

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında kasım ayında yatırımcısına en fazla yüzde 12,3 ile Beşiktaş kazandırdı. Analistler, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyetlerle zirveye biraz daha yaklaşan Beşiktaş'ın yeşil saharalarda yakaladığı çıkışını borsada da sürdürdüğünü ifade etti.

Söz konusu dönemde Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın hisseleri yüzde 11,2, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği'nin hisseleri yüzde 5,5 artış kaydetti.

Kasım ayında Fenerbahçe'nin hisseleri ise yüzde 4,8 değer kaybetti.

Bakan Varank: 396 KOBİ'ye 158 milyon lira destek verilecek
EKONOMİ
Bakan Varank: 396 KOBİ'ye 158 milyon lira destek verilecek

Beşiktaş'a 4-3 yenilen Fenerbahçe, kritik maçlarda yitirdiği puanlarla zirvede önemli kayıplar yaşadı. Analistler, ligde ilk 7 haftada yenilmeyen sarı-lacivertlilerin son 3 maçta 2 kez mağlup olduğunu vurgulayarak, Fenerbahçe'nin ligde son zamanlarda gösterdiği düşük performansın hisselerine de yansıdığını aktardı.

11 ayın en çok kazandıranı Fenerbahçe

Kasım ayında yatırımcısını üzen Fenerbahçe, ocak-kasım döneminde ise yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Fenerbahçe, ocak-kasım döneminde yatırımcısına yüzde 128,5 kazandırdı.

Söz konusu dönemde, Trabzonspor'un hisseleri yüzde 97,2, Galatasaray'ın hisseleri yüzde 85,7, Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 33,9 yükseldi.

En fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip

Borsa İstanbul'da en fazla piyasa değerine sahip spor şirketi Fenerbahçe oldu. Kasım ayını 3 milyar 272 milyon 278 bin 800 TL piyasa değeriyle tamamlayan Fenerbahçe'yi 2 milyar 35 milyon 800 bin TL piyasa değeriyle Galatarasaray, 1 milyar 2 milyon 296 bin 275 TL ile Trabzonspor, 787 milyon 200 bin TL piyasa değeriyle Beşiktaş izledi.

Dolar güne nasıl başladı?
EKONOMİ
Dolar güne nasıl başladı?
Abone Ol Google News
İçişleri duyurdu

İçişleri duyurdu

​Üç belge de tek seferde verilen bilgiyle alınabiliyor.
MEBden flaş karar

MEB'den flaş karar

​5-6 Aralık'taki sınavlar ertelendi...
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Çok istiyorlarsa versinler Marsilyayı Ermeniler orada kendilerine devlet kursun

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

​BOTAŞ'tan doğal gaz fiyatlarıyla ilgili önemli açıklama.
TRT World Forum bugün başlıyor

TRT World Forum bugün başlıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT World Forum'dan dünyaya seslenecek

Gizli belgeler sızdırıldı

Gizli belgeler sızdırıldı

117 sayfalık belge koronavirüsün ilk dönemine ışık tutuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.