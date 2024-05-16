Buyruk Grup Renault Trucks Fest’e ev sahipliği yaptı

Renault Trucks, 2024 modellerinin avantajlarını, sektörün profesyonel isimleriyle buluşturmak adına başlatmış olduğu Türkiye turu kapsamındaki Renault Trucks Fest’i Konya’da gerçekleştirdi.





Renault Trucks yetkili bayisi Buyruk Grup’ta gerçekleşen festivalde 2024 çekici modelleri, yeni özellikleriyle birlikte sunulurken bu deneyimini Buyruk Grup vasıtasıyla tecrübe edinen misafirler, teknoloji, güvenlik, konfor ve kârlılık avantajları ile uluslararası ve yurt içi nakliye alanında ön plana çıkan Renault Trucks T serisi çekicileri, dağıtım segmentindeki D serisi kamyonları, inşaat gamındaki sağlamlığıyla dikkat çeken K ve C serisi araçlarla unutulmaz bir gün yaşadı.

YENİ ÖZELLİKLER BUYRUK GRUP’TA AKTARILDI

2024 model kamyon ve çekicileriyle sürücülerin, yüklerinin ve diğer yol kullanıcılarının güvenliğini sağlamak üzere en gelişmiş sürücü destek teknolojisine ve en etkili acil fren sistemleri sunan Renault Trucks, Avrupa’da da geçerli olan güvenlik paketini Türkiye’deki festivallerde de tanıtıma çıkardı. Yeni modelleriyle birlikte yeni özelliklerin de sunulduğu Renault Trucks markası, 2 yıldır Buyruk Grup güvencesiyle Konya’da hizmet veriyor. 1992 yılından bu yana farklı sektörlerde verdiği hizmetlere Renault Trucks bayiliğine de ekleyen Buyruk Grup, teknolojik yenilik ve gelişmeleri takip eden profesyonel hizmet anlayışıyla hizmet verdiği tüm sektörlerde olduğu gibi ağır vasıta araçlarda da yeniliği takip ediyor. Çekici araçlarda da tüm yeniliklerin ilk adresi olan Buyruk Grup, yeni 2024 çekici ve kamyon modelleri ile artırılmış yol güvenliğinin yanı sıra sürücülere daha güvenli, daha işlevsel ve konforlu bir çalışma ortamı sunan araçların Konya’daki tanıtımını gerçekleştirdi.





MÜŞTERİDEN ALDIĞI GÜVENİ YİNE MÜŞTERİYE YANSITIYOR

Satış ve satış sonrası hizmetlerdeki deneyimleri ile her geçen gün bayilik ve marka ağını genişleten Buyruk Grup, yeni yatırımlarını büyüterek Konya’daki sektörün önemli boşluklarını doldurmaya devam ediyor. 1992 yılından bu yana traktör satışlarında Konya’nın en kaliteli ve en sorunsuz hizmetini sunma amacıyla yoluna devam eden Buyruk Grup, Renault Trucks bayisi olarak Konya’daki festival kapsamında yeni model araçları tanıtırken, misafirlerini de samimi ortamda bir araya getirdi. Konya’daki üstün başarısıyla müşterilerin güvenini her daim taze tutan Buyruk Grup, müşterilerinden aldığı özgüveni ‘en iyi hizmet’ anlayışını müşterilerine yansıtarak Renault Trucks Fest kapsamında da Konya’da farklı bir atmosfere de ev sahipliği yaptı.

‘2024 MODELİMİZDEKİ YENİ ÖZELLİKLER ÇOK BEĞENİLDİ’

Program kapsamında Konya’da ve şehir dışından birçok misafiri Konya Renault Trucks bayisi olarak Buyruk Grup bünyesinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Buyruk Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Buyruk, misafirlerin de bu etkinlikten memnun kaldığını aktardı. Yeni modeller tanıtılırken aynı zamanda farklı etkinliklerle ‘festival’ tadında bir organizasyonun da gerçekleştiğini belirten Buyruk, “2024 modelinde yepyeni özelliklerin Avrupa ile eşzamanlı olarak ülkemize gelmesi ve bu araçları müşterilerimizle buluşturmak, bizler için çok önemliydi. Festival kapsamında bu araçları daha iyi tanıtma fırsatı bulduk. Araçlarımıza rağbet, şimdiden çok büyük. Festival anında bile satışını yaptığımız müşterilerimiz oldu; misafirlerimiz programdan memnun ayrıldıklarını ve tekrarının olması gerektiğini belirttiler. Yeni model araçlarımızı görmek isteyenleri Renault Trucks Buyruk Grup’a bekliyoruz; yeni modellerle yine sizlerle olmak ümidiyle” diye konuştu.



