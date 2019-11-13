Çalışanlar, 2020'de tatillerini birleştirerek 44 gün izin yapabilecek

Günlük ziyaretçilerden ise çöplerini etrafa gelişigüzel atmamalarını isteyen Demir, Zengini de fakiri de buraya geliyor. Benim için burası beş yıldızlı değil bin yıldızlı otel gibi. Havası güzel, betonarme yok. Denizi ve kumu güzel. Doğal ortamda yaşıyoruz. Arkamız orman, önümüz deniz, altımız kum. Ailecek, çoluk çocuk zaman geçiriyoruz. Biz yörük çocuğuyuz. Ya yayladayız ya denizdeyiz. diye konuştu.