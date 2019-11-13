Ekonomi Çalışanlar, 2020de tatillerini birleştirerek 44 gün izin yapabilecek
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Çalışanlar, 2020'de tatillerini birleştirerek 44 gün izin yapabilecek: 2020 izin günleri

Çalışanlar, 2020'de tatillerini birleştirerek 44 gün izin yapabilecek

2020 yılındaki resmi tatil günlerini derleyen uçak bileti sitesi, çalışanlar için bir tatil takvimi planı yayınladı. Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinin hafta sonuna denk geleceği 2020 yılında, birleştirme yapabilecekler için 44 gün izin imkânı doğacak.

Haber Merkezi AA
2020 yılında çalışanlar 13,5 gün izin alarak dilerlerse 44 gün tatil yapabilecekler.
2020 yılında çalışanlar 13,5 gün izin alarak dilerlerse 44 gün tatil yapabilecekler.

Yeni yılda çalışanlar tatillerini birleştirerek 44 gün izin yapabilecek. Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinin hafta sonuna denk geleceği 2020 yılında, birleştirme yapabilecekler için 44 gün izin imkânı doğacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun.com’un Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, dini bayramların dışındaki resmi tatillerin hafta içine denk geleceğini belirterek çalışanların 13,5 gün izin alarak dilerlerse 44 gün tatil yapabileceklerini kaydetti.

Yeni yılda dini bayramların hafta sonunda, resmi tatillerin ise hafta içinde yapılacağını ifade eden Hacıbayramoğlu şunları kaydetti:

  • "Ramazan Bayramı tatili 23 Mayıs Cumartesi Arife günüyle başlıyor. Tatil salı günü sona eriyor, çalışanlar kalan 3 günü izin alarak, 9 gün tatile çıkılabilir. Ya da 19 Mayıs tatiliyle Ramazan Bayramı tatilini birleştirilebilir. Bu durumda da 4 günlük izinle 11 gün tatil yapılabilir. Kurban Bayramı ise yaz tatilinin en güzel zamanına denk geliyor. 30 Temmuz Perşembe Arife günüyle başlıyor ve 3 Ağustos Pazartesi bitiyor. Öncesinde 3,5 gün ya da sonrası 4 gün izin alarak 10 günlük tatil yapılabilir. Bu dönemde uçak bileti fiyatları çok yükseliyor, otobüs biletleri ise erkenden tükeniyor. Tatil programınızı buna göre önceden planlamanızı öneririz.”

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Nisan ve mayıs aylarının da bol tatilli geçeceğine dikkat çeken Hacıbayramoğlu, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Perşembe günü olacağından 1 günlük izinle 4 gün tatil yapılabilir. 1 Mayıs Cuma günü hafta sonuyla birlikte 3 gün, 19 Mayıs ise Salı gününe denk geldiği için 1 günlük izinle 4 günlük tatile çıkılabilir. Bahar ayları gezginlerin en sevdiği zamanlar. Yeni yerler keşfetmek için iyi tatil fırsatları var.” açıklamasını yaptı.

2020 yılında 15 Temmuz Çarşamba günü öncesi ya da sonrası 2 gün izinle 5 gün izin yapabilmek mümkün.

Perşembe gününe denk gelen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ise 1 günlük izinle 4 gün sonbahar tatili yapılabilir" ifadelerini kullandı.

Fazla mesai komşu işyeri çalışanlarıyla ispatlanabilecek
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Fazla mesai komşu işyeri çalışanlarıyla ispatlanabilecek

Antalya'da 'çardaklı' tatil
FOTOĞRAF 16
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Aksu ilçesine bağlı Kumköy sahilinde, çevre köylerin yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden gelen vatandaşlar, 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgede, kendi kurdukları çardaklarda tatil yapıyor.
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Haziran ayı başından itibaren bölgeye gelerek çardaklarının eksiklerini tamamlayan vatandaşlar, eylül ayı ortalarına kadar denizin keyfini çıkarıyor.
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Bölge sakinleri ise gündüz işine giderken akşam çardaklarında aileleriyle vakit geçiriyor.
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Yaklaşık 500 ahşaptan çardağın bulunduğu ve iki bin kişinin tatil yaptığı bölgedeki vatandaşlar, elektrik ihtiyaçlarını ise akü ve güneş panellerinden sağlıyor.
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Doğal ortamlarında tatil yapan vatandaşlar turistlerin de dikkatini çekiyor.
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PLAJ BEDAVA DENİZ BEDAVA: Tatilcilerden Tayfun Açık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesiyle Eskişehir'den geldiğini, bölgede hem sera işiyle uğraştığını hem de tatil yaptığını söyledi.
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Kumköy sahilinin Antalya'nın en güzel yerlerinden olduğunu belirten Açık, Manzara çok güzel. Deniz ve orman yan yana. Burası yalancı cennet gibi. Domates serası yapıyorum. Hem tatil yapıyorum hem para kazanıyorum. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Plaj bedava, deniz bedava. dedi.
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Çiftçilikle uğraşan Bekir Demir de yaklaşık 20 yıldır aynı yerde çardak kurarak tatil yaptıklarını anlattı.
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Bölgeye gelen herkesin yaz boyunca bedava tatil yaptığını ifade eden Demir, Burası kumuyla, deniziyle, ormanıyla güzel bir yer. Üç ay boyunca çoluk çocuk denize giriyoruz. Eğlence bol. Kimisi balık tutuyor, kimisi denize giriyor. diye konuştu.
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Türkiye'nin her yerinden insanların tatil için Kumköy sahilini tercih ettiğini dile getiren Demir, belediye yetkililerinden su problemini çözmesini istedi.
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Günlük ziyaretçilerden ise çöplerini etrafa gelişigüzel atmamalarını isteyen Demir, Zengini de fakiri de buraya geliyor. Benim için burası beş yıldızlı değil bin yıldızlı otel gibi. Havası güzel, betonarme yok. Denizi ve kumu güzel. Doğal ortamda yaşıyoruz. Arkamız orman, önümüz deniz, altımız kum. Ailecek, çoluk çocuk zaman geçiriyoruz. Biz yörük çocuğuyuz. Ya yayladayız ya denizdeyiz. diye konuştu.
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TURSİTLER DE MERAK EDİYOR, GELİP FOTOĞRAF ÇEKİYORLAR: Bölge sakinlerinden Erol Savaş ise sezonu ilk kendisinin açtığını ve yaklaşık 15 gündür tatilde olduğunu söyledi.
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Bir haftaya kadar tüm çardakların dolacağını kaydeden Savaş, Doğal ortam olduğu için turistler de merak ediyor, gelip fotoğraf çekiyorlar. Yemek yerken denk gelirse ikramda bulunuyoruz. Misafirperverliğimizden çok memnun oluyorlar, teşekkür ediyorlar. ifadelerini kullandı.
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Çocukları ve torunlarıyla gelen Gülsüm Yakar da yıllardır çardakta ailecek tatil yaptıklarını dile getirdi.Üç ay boyunca bölgede kaldıklarını aktaran Yakar, yürüyüş yapan turistlerin zaman zaman kendilerine selam verdiğini ve bazen de ziyarete geldiklerini anlattı.
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İkramda bulundukları turistlerin kendilerine teşekkür ettiğini ve çok memnun kaldıklarını belirten Yakar, 3-5 güne dolar buralar. Denize giriyoruz, olta ile balık avlıyoruz. Çok güzel zaman geçiriyoruz. değerlendirmesinde bulundu.
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Antalya'da 'çardaklı' tatil
Antalya'da 'çardaklı' tatil
Antalya'nın Aksu sahilinde kurdukları çardaklarda ücretsiz tatil yapan vatandaşlar, deniz sezonunu açtı.


Saat 21.00de başlayacak

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