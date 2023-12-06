Çankırı'da üretilen kedi kumu 30 ülkeye ihraç ediliyor

"2021 yılında Çankırı'daki kendi maden ocaklarımızda maden üretimine başladık. 2023 yılında ise kedi kumu üretim tesisimizi hayata geçirdik. Yakın zamanda diğer bölümlerin de devreye girmesiyle sondaj, döküm, yalıtım gibi alanlarda kullanılan katma değerli ürünleri üretmeye başlayacağız. Tesisimizde soydum bentonitten ürettiğimiz kedi kumumuzu şu anda yaklaşık 30 ülkeye ihraç etmekteyiz. Aynı zamanda yurt içinde kendi ocaklarından üretim yapıp, kendi fabrikasında işleyen ve kendi ana dağıtımını yapan tek firma özelliğini taşımaktayız. Hedefimiz, ülkemizden yurt dışına giden yaklaşık 1 milyon ton kedi kumunun yüzde 20 pazar payına ulaşmaktır."