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Ekonomi

ABD dev anlaşma: 35,3 milyar dolara satın alacağını açıkladı

ABD'li banka Capital One, finansal hizmetler şirketi Discover'ı 35,3 milyar dolar değerinde tamamı hisse senedi işlemine dayalı bir anlaşmayla satın alacağını duyurdu. Capital One'ın Discover'ı almasının bu yıl açıklanan en büyük satın alma anlaşmalarından biri olduğu da ifade ediliyor.

07:36 - 20/02/2024 Salı
AA
Capital One, finansal hizmetler şirketi Discover'ı 35,3 milyar dolarlık anlaşmayla satın alacak
Capital One, finansal hizmetler şirketi Discover'ı 35,3 milyar dolarlık anlaşmayla satın alacak

Capital One'dan yapılan açıklamada, bankanın Discover ile anlaşmaya vardığı bildirildi.


Capital One'ın Discover'ı 35,3 milyar dolar değerinde tamamı hisse senedi işlemiyle satın alacağı belirtilen açıklamada, anlaşma şartları doğrultusunda Discover hissedarlarının her Discover hissesi için 1,0192 Capital One hissesi alacağı aktarıldı.


Açıklamada, satın alma işlemi tamamlandığında Capital One hissedarlarının birleşmeden oluşan yeni şirketin yaklaşık yüzde 60'ına, Discover hissedarlarının ise yaklaşık yüzde 40'ına sahip olacağı kaydedildi.

Bankanın açıklamasında, satın alma işleminin yasal onaylar ve her iki şirketin de hissedarlarının onayı dahil olmak üzere alışılagelmiş koşulların yerine getirilmesine bağlı olarak 2024'ün sonlarında veya 2025'in başlarında tamamlanması beklendiği belirtildi.


ABD basınında yer alan haberlerde ise Capital One'ın Discover'ı almasının bu yıl açıklanan en büyük satın alma anlaşmalarından biri olduğu ifade edildi.




#Capital One
#Discover
#satın alma
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