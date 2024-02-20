Capital One'ın Discover'ı 35,3 milyar dolar değerinde tamamı hisse senedi işlemiyle satın alacağı belirtilen açıklamada, anlaşma şartları doğrultusunda Discover hissedarlarının her Discover hissesi için 1,0192 Capital One hissesi alacağı aktarıldı.

Bankanın açıklamasında, satın alma işleminin yasal onaylar ve her iki şirketin de hissedarlarının onayı dahil olmak üzere alışılagelmiş koşulların yerine getirilmesine bağlı olarak 2024'ün sonlarında veya 2025'in başlarında tamamlanması beklendiği belirtildi.