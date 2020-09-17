9 yıl aradan sonra yeniden üretime başlıyor

Çarşamba Şeker Fabrikası, 8 Aralık 1989 yılında üretime başladı ve 2011 yılına kadar faaliyet gösterdi. Kapandığı tarihten yaklaşık 9 yıl sonra yeniden üretime başlamaya hazırlanana ancak pandemi nedeniyle açılışı geciken fabrikanın bu yıl içerisinde devreye alınması bekleniyor.

Orta Karadeniz Bölgesi’nde 1989 ile 2011 yılları arasında 22 yıl boyunca bölgedeki şeker pancarını işleyerek bölge ekonomisine önemli katkılar sunan Çarşamba Şeker Fabrikası, 2011’de çiftçilerin alternatif tarım ürünlerine yönelmesiyle birlikte üretime ara vermek zorunda kaldı.

2019 yılında bölge çiftçilerinin talebi ve 150 bin ton şeker pancarı taahhüdü üzerine 2020 üretim döneminde fabrikanın yeniden açılması yönünde karar alan Türkşeker, vakit kaybetmeden fabrikada revizyon çalışmalarına başladı.



Bu yıl yaklaşık bin hektarlık alanda ekimi gerçekleştiği tahmin edilen şeker pancarından yaklaşık 60 bin ton civarında üretim bekleniyor.

150 bin ton pancar taahhüdünün yerine getirilmemesine rağmen Türkşeker bu süreçte fabrikanın açılmasına destek veren herkesin gayretlerini de göz önüne alarak açılış kararından geri adım atmayarak revizyon çalışmalarını devam ettiriyor.

FOTOĞRAF 14 Kütahya’da evli ve 2 çocuk annesi olan Yasemin Yıldırım, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan (TKDK) aldığı hibe desteğiyle güneş enerjisi santrali (GES) kurdu. Ev kadını Yasemin Yıldırım, katıldığı TKDK toplantılarından etkilenerek, güneş enerjisi santrali kurmaya karar verdi. Makine mühendisi olan eşi Aykut Yıldırım’ın da 20 yıllık hayali olan santral için proje hazırlayan Yasemin Yıldırım yaklaşık 1.5 dönümlük araziye aldığı hibe desteğiyle bin 320 panelin bulunduğu güneş enerjisi santrali kurarak 300 hanenin elektrik ihtiyacını karşılamaya başladı. Nişanlı oldukları dönemde eşi Aykut Yıldırım’ın makine mühendisliği eğitimi aldığını ve bitirme tezi olarak da yenilenebilir enerji sistemiyle ilgilendiğini anlatan Yasemin Yıldırım, eşinin hayali olan sistemi kurduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Eşi Aykut Yıldırım’a doğum gününde proje ile bilgi verip, onaylandığını anlattığını söyleyen Yasemin Yıldırım, Eşim makine mühendisi, biz nişanlıyken üniversite son sınıftaydı. Bitirme tezi olarak çok hayal ettiği yenilenebilir enerji sistemiydi ve rüzgar tribünüydü. Onu yaparak tezi bitirdi. En büyük hayali elektrik üretmekti. Bende eşinin hayalini gerçekleştirerek Kütahya şartlarında panellerle elektrik üretimi yapan bir tesisi kurdum. Eşimin doğum günü 18 Mart o gün evraklarımızı vererek bu işe başladım ve eşime çok büyük bir doğum günü sürprizi oldu. Eşimin desteği çok oldu. Kararımızı verdik ve Sabuncupınar Seydiköy’de GES santralimizi kurduk. Bir arazimiz vardı ve burayı değerlendirdik. 350 bin dolarlık bir yatırım yaparak ilimize katkı sağladık. Bin 320 adet güneş panelimiz, 12 adet invertör var. Yılda 500 bin kilovat üretimimiz oluyor. Günlük 300 hanenin elektriğini karşılayabiliyoruz. Bir kadının başaramayacağı bir iş değil. Yapmak istedikten sonra yapabilirsiniz azimle her şeyin üzerinden gelinebilir. İleride tesisin kapasitesini yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi. Makine mühendisi olan Aykut Yıldırım ise eşi Yasemin Yıldırım’ın hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi. O dönemler elektrik üretiminin sadece İzmir Çeşme de bir tesiste yapıldığını kaydeden Aykut Yıldırım, 1999 yılında üniversitede makine mühendisliği bölümünden mezun olmam için bitirme tezimi rüzgar tribünü ile elektrik üretimiydi. Başarılı şekilde tezimizi yaparak mezun olduk. O zamanlar sadece İzmir Çeşme’de bulunuyordu ve tek bir tesisti. O hayalimi eşim bu tesisi kurmakla gerçekleştirmiş oldu. Beni de çok mutlu etti” diye konuştu. Yasemin Yıldırım’ın TKDK hibe desteğiyle kurduğu GES, merkeze 60 kilometre uzaklıktaki Seydiköy’de yaklaşık 300 hanenin günlük elektrik ihtiyacını karşılıyor. Eşinin hayalini 20 yıl sonra gerçekleştirdi: 300 evin elektriğini üretiyor Kütahya'da yaşayan Yasemin Yıldırım makine mühendisi olan eşi Aykut Yıldırım'ın üniversite bitirme teziyle başlayan hayalini 20 yıl sonra Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) aldığı hibe desteğiyle gerçekleştirdi.Yaklaşık 1.5 dönümlük araziye aldığı hibe desteğiyle bin 320 panelin bulunduğu güneş enerjisi santrali kuran Yıldırım, 300 hanenin elektrik ihtiyacını karşılamaya başladı. BiP'te paylaş

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Pandemi nedeniyle açılış ertelendi

İlk etapta Türkşeker’e bağlı diğer fabrikalarda görevli 37 kişilik uzman bir ekibin de içinde bulunduğu 80 kişi ile revizyon çalışmalarına başlandı. Fakat Mart ayında Türkiye’yi etkisi altına alan pandemi nedeniyle çalışmalara ara verilmek zorunda kalındı. Daha sonra Temmuz ve Ağustos aylarında görevlendirilen 20 kişilik teknik ekiple birlikte toplamda 60 personel, revizyon çalışmalarına yeniden başladı. Pandemi ve filyasyona bağlı karantina tedbirleri nedeniyle fabrikada iki kez ara verilen bakım ve onarım çalışmaları hala devam ediyor.

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Çarşamba Şeker Fabrikasının açılışının gecikmesinden dolayı ise çiftçiler mağdur edilmeyecek.

Türkşeker, çiftçilerin ürettiği pancarı alarak bünyesindeki Kastamonu Şeker Fabrikasında işleyecek. Pancarın nakliye işlemlerinden dolayı çiftçinin herhangi bir maddi kaybı olmayacak. Tüm nakliye işlemleri Türkşeker tarafından karşılanacak. Pancar bedeli ödemelerinde yüzde 12’nin altında oluşacak polar oranları da yüzde 12 kabul edilecek ve böylece çiftçi daha çok kazanacak.

Çarşamba Şeker Fabrikasının faaliyete geçmesi için her türlü imkan seferber edilirken, çalışmalarda da sona yaklaşıldı. Çalışmalar sona erdiğinde yaklaşık 60 milyon liralık bir yatırım yapılmış olacak.