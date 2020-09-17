9 yıl aradan sonra yeniden üretime başlıyor

Çarşamba Şeker Fabrikası, 8 Aralık 1989 yılında üretime başladı ve 2011 yılına kadar faaliyet gösterdi. Kapandığı tarihten yaklaşık 9 yıl sonra yeniden üretime başlamaya hazırlanana ancak pandemi nedeniyle açılışı geciken fabrikanın bu yıl içerisinde devreye alınması bekleniyor.
Orta Karadeniz Bölgesi’nde 1989 ile 2011 yılları arasında 22 yıl boyunca bölgedeki şeker pancarını işleyerek bölge ekonomisine önemli katkılar sunan Çarşamba Şeker Fabrikası, 2011’de çiftçilerin alternatif tarım ürünlerine yönelmesiyle birlikte üretime ara vermek zorunda kaldı.
2019 yılında bölge çiftçilerinin talebi ve 150 bin ton şeker pancarı taahhüdü üzerine 2020 üretim döneminde fabrikanın yeniden açılması yönünde karar alan Türkşeker, vakit kaybetmeden fabrikada revizyon çalışmalarına başladı.
Bu yıl yaklaşık bin hektarlık alanda ekimi gerçekleştiği tahmin edilen şeker pancarından yaklaşık 60 bin ton civarında üretim bekleniyor.
150 bin ton pancar taahhüdünün yerine getirilmemesine rağmen Türkşeker bu süreçte fabrikanın açılmasına destek veren herkesin gayretlerini de göz önüne alarak açılış kararından geri adım atmayarak revizyon çalışmalarını devam ettiriyor.
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Kütahya’da evli ve 2 çocuk annesi olan Yasemin Yıldırım, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan (TKDK) aldığı hibe desteğiyle güneş enerjisi santrali (GES) kurdu.
Ev kadını Yasemin Yıldırım, katıldığı TKDK toplantılarından etkilenerek, güneş enerjisi santrali kurmaya karar verdi. Makine mühendisi olan eşi Aykut Yıldırım’ın da 20 yıllık hayali olan santral için proje hazırlayan Yasemin Yıldırım
yaklaşık 1.5 dönümlük araziye aldığı hibe desteğiyle bin 320 panelin bulunduğu güneş enerjisi santrali kurarak 300 hanenin elektrik ihtiyacını karşılamaya başladı.
Nişanlı oldukları dönemde eşi Aykut Yıldırım’ın makine mühendisliği eğitimi aldığını ve bitirme tezi olarak da yenilenebilir enerji sistemiyle ilgilendiğini anlatan Yasemin Yıldırım, eşinin hayali olan sistemi kurduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.
Eşi Aykut Yıldırım’a doğum gününde proje ile bilgi verip, onaylandığını anlattığını söyleyen Yasemin Yıldırım, Eşim makine mühendisi, biz nişanlıyken üniversite son sınıftaydı. Bitirme tezi olarak çok hayal ettiği yenilenebilir enerji sistemiydi ve rüzgar tribünüydü. Onu yaparak tezi bitirdi. En büyük hayali elektrik üretmekti. Bende eşinin hayalini gerçekleştirerek Kütahya şartlarında panellerle elektrik üretimi yapan bir tesisi kurdum. Eşimin doğum günü 18 Mart o gün evraklarımızı vererek bu işe başladım ve eşime çok büyük bir doğum günü sürprizi oldu. Eşimin desteği çok oldu.
Kararımızı verdik ve Sabuncupınar Seydiköy’de GES santralimizi kurduk. Bir arazimiz vardı ve burayı değerlendirdik. 350 bin dolarlık bir yatırım yaparak ilimize katkı sağladık. Bin 320 adet güneş panelimiz, 12 adet invertör var. Yılda 500 bin kilovat üretimimiz oluyor. Günlük 300 hanenin elektriğini karşılayabiliyoruz. Bir kadının başaramayacağı bir iş değil. Yapmak istedikten sonra yapabilirsiniz azimle her şeyin üzerinden gelinebilir. İleride tesisin kapasitesini yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi.
Makine mühendisi olan Aykut Yıldırım ise eşi Yasemin Yıldırım’ın hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.
O dönemler elektrik üretiminin sadece İzmir Çeşme de bir tesiste yapıldığını kaydeden Aykut Yıldırım, 1999 yılında üniversitede makine mühendisliği bölümünden mezun olmam için bitirme tezimi rüzgar tribünü ile elektrik üretimiydi. Başarılı şekilde tezimizi yaparak mezun olduk. O zamanlar sadece İzmir Çeşme’de bulunuyordu ve tek bir tesisti. O hayalimi eşim bu tesisi kurmakla gerçekleştirmiş oldu. Beni de çok mutlu etti” diye konuştu.
Yasemin Yıldırım’ın TKDK hibe desteğiyle kurduğu GES, merkeze 60 kilometre uzaklıktaki Seydiköy’de yaklaşık 300 hanenin günlük elektrik ihtiyacını karşılıyor.
Eşinin hayalini 20 yıl sonra gerçekleştirdi: 300 evin elektriğini üretiyor
Kütahya'da yaşayan Yasemin Yıldırım makine mühendisi olan eşi Aykut Yıldırım'ın üniversite bitirme teziyle başlayan hayalini 20 yıl sonra Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) aldığı hibe desteğiyle gerçekleştirdi.Yaklaşık 1.5 dönümlük araziye aldığı hibe desteğiyle bin 320 panelin bulunduğu güneş enerjisi santrali kuran Yıldırım, 300 hanenin elektrik ihtiyacını karşılamaya başladı.
Pandemi nedeniyle açılış ertelendi
İlk etapta Türkşeker’e bağlı diğer fabrikalarda görevli 37 kişilik uzman bir ekibin de içinde bulunduğu 80 kişi ile revizyon çalışmalarına başlandı.
Fakat Mart ayında Türkiye’yi etkisi altına alan pandemi nedeniyle çalışmalara ara verilmek zorunda kalındı. Daha sonra Temmuz ve Ağustos aylarında görevlendirilen 20 kişilik teknik ekiple birlikte toplamda 60 personel, revizyon çalışmalarına yeniden başladı. Pandemi ve filyasyona bağlı karantina tedbirleri nedeniyle fabrikada iki kez ara verilen bakım ve onarım çalışmaları hala devam ediyor. Çarşamba Şeker Fabrikasının açılışının gecikmesinden dolayı ise çiftçiler mağdur edilmeyecek.
Türkşeker, çiftçilerin ürettiği pancarı alarak bünyesindeki Kastamonu Şeker Fabrikasında işleyecek. Pancarın nakliye işlemlerinden dolayı çiftçinin herhangi bir maddi kaybı olmayacak. Tüm nakliye işlemleri Türkşeker tarafından karşılanacak. Pancar bedeli ödemelerinde yüzde 12’nin altında oluşacak polar oranları da yüzde 12 kabul edilecek ve böylece çiftçi daha çok kazanacak.
Çarşamba Şeker Fabrikasının faaliyete geçmesi için her türlü imkan seferber edilirken, çalışmalarda da sona yaklaşıldı. Çalışmalar sona erdiğinde yaklaşık 60 milyon liralık bir yatırım yapılmış olacak.
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Artvin’de yapımı devam eden Yusufeli Barajı nedeniyle suları altında kalacak olan ilçenin yeni yerleşim yeri bağlantı yollarının çalışmalar devam ediyor. Sular altında kalacak olan ilçenin hemen üzerinden geçecek olan ve ulaşımı sağlayacak viyadüğün kurulacağı ayakların bulunan evler kamulaştırıldı. Kamulaştırma kapsamında evlerini boşaltan vatandaşlar geçici süreyle DSİ tarafından hazırlanan prefabrik evlere yerleştirildi.
Mevcut ilçe merkezinden üzerinde 154 metre yüksekliği ve 690 uzunluğuyla iki yakayı birleştirecek viyadük inşaatı nedeniyle DSİ Bölge Müdürlüğünce viyadük ayaklarının konuşlandırılacağı yerdeki binalar kamulaştırıldı.
Kamulaştırılan bölgedeki konutlarda yaşayan vatandaşları iskan etmek için DSİ Bölge Müdürlüğünce ilçe merkezindeki İspir Yolu üzerinde 90 civarında prefabrik konut oluşturuldu.
Prefabrik konutlara yerleşen vatandaşları ziyaret eden Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin gazetecilere yaptığı açıklamada, Yusufeli Barajı’nın suları altında kalacak Yusufeli ilçesinin taşınacağı yeni yerleşim alanındaki çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydetti.
Aytekin, tüm yönleriyle 21. yüzyılın en modern ilçesi olarak inşa edilen yeni Yusufeli yerleşim yerinin bağlantı yolunun mevcut ilçenin üzerinden geçen özel bir viyadükle sağlandığını söyledi.
Aytekin, “Bu viyadük 690 metre uzunluğunda, 154 metre yüksekliğinde ilçeye ikiye ayıran bir viyadük. Bu viyadüğün altında 10 esnafımız, 10 civarında depo, 60 civarında da konut sahibi hemşehrilerimiz var. Viyadüğün yeni yerleşim yeriyle eş zamanlı yapılabilmesi için, viyadüğün altındaki vatandaşlarımızın iskanları söz konusuydu. Konuyla ilgili DSİ Bölge Müdürlüğü 90 civarında prefabrik konut yaparak, viyadüğün yapımı esnasında risk altında risk altında bulunacak bütün evleri prefabrik yapılara taşımaya başladı. Şuan itibarıyla da bu taşınma yüzde 60 oranında gerçekleşmiş durumda” dedi.
Vatandaşların yerleştikleri prefabrik evleri gezerek son durumu yerinde incelediğini kaydeden Aytekin, “İnsanlarımız büyük oranda memnun. Bu süreç insanlarımız içinde bizim içinde zor bir süreç. Sonuçta evini taşınıyor. Yıllardır dişinizden tırnağınızdan artırarak yaptığınız evlerinizden bahçenizden çıkarak yapay yeni alanlara taşınıyorsunuz. Devletimiz büyük gücüyle sosyal devlet anlayışı ile dünkünden daha güzel mekanları inşa etme konusunda da iddialı. Bunu burada gördük. İnsanlarımız memnunlar. Yeni yerleşim yerinin yapılmasıyla insanlarımız kalıcı konutlarına taşınmış olacak. Şuan itibarıyla 60 vatandaşımız geçici konutlara taşınmak durumda. Viyadüğün altındaki alanda bazı kamu kurumlarının lojmanları vardı. O lojmanlarda buraya taşındı. Lojmanlarda kalan vatandaşlarımızla birlikte bu sayı 90’ı buluyor” diye konuştu.
Geçici prefabrik konutların 3 artı 1 şeklinde 90 metre kare olarak inşa edildiğini kaydeden Aytekin, “Bu yapıları gezdiğimizde insanlarımızın yaşam alışkanlığına uygun yapılar olarak yapıldığını gördük. İnsanlarımız burada kira ödemeden kalacak. Buraya taşınan vatandaşlarımızın diğer özelliği de yeni yerleşim yerinde konut hak sahipleri. Bu vatandaşlarımız yeni yerleşim yerindeki evlerine 5 yıl ödemesiz 15 yıl faizsiz geri ödemeli bir sistemle sahip olacak. Yeni yerleşim yerinde 2 bin 257 konut, kamu yapılarından da yüzde 40 civarında kamu yapısı ihale edilerek yapımı büyük oranda tamamlanmak üzere. Önümüzde ki iki sene çok daha hararetli bir inşaat süreci var. Peyzaj park bahçe gibi düzenlemelerde bunun üzerine yapılacak inşallah. İçme suyu, bağlantı yolları, üst yapılar gibi tüm alanlarda yoğun bir çalışma devam ediyor. Hedef 2022’nin başlarında yetiştirilmesi. Ben herşeye rağmen ’2023’te yeni yerleşim yerinde oluruz’ diye düşünüyorum ifadelerini kullandı.
Geçici prefabrik konutlara taşınan Süleyman Sağır evlerinin yapımına başlanan viyadüğün altında olması dolayısıyla kamulaştırıldığını söyledi. Evini boşaltarak yeni prefabrik evine taşındığını kaydeden Sağır, “11 yıl oturduğum evimden çıkarak buraya geldim. Devletimiz bizler için geçici olarak burasını yapmış. Bazı eksikleri olsa da güzel olmuş. Sonuçta geçici konutlar bunlar. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Kiracı olarak ev sahibi olduk. İki senelikte olsa kiradan kurtulduk” şeklinde konuştu.
Yine prefabrik evlere taşınan Süleyman Sağır, oturduğu evin inşasına başlanan viyadüğün altında olması nedeniyle orasını boşaltarak prefabrik evlere taşındığını söyledi.
Sağır, ”Eski evimizde köprü ayağı olduğu için bizi buraya taşıdılar. Geçici evimize yavaş yavaş yerleşiyoruz. DSİ viyadük ayağının olduğu alandaki evleri tespit etti ve oradaki her bir aile için prefabrik ev yaptı. Süreç sonunda da bizler oturduğumuz evleri boşaltarak prefabrik evlere taşındık” ifadelerine yer verdi Artvin’de yapımı devam eden Yusufeli Barajı nedeniyle suları altında kalacak olan ilçenin yeni yerleşim yeri bağlantı yollarının çalışmalar devam ediyor. Sular altında kalacak olan ilçenin hemen üzerinden geçecek olan ve ulaşımı sağlayacak viyadüğün kurulacağı ayakların bulunan evler kamulaştırıldı. Kamulaştırma kapsamında evlerini boşaltan vatandaşlar geçici süreyle DSİ tarafından hazırlanan prefabrik evlere yerleştirildi.
Mevcut ilçe merkezinden üzerinde 154 metre yüksekliği ve 690 uzunluğuyla iki yakayı birleştirecek viyadük inşaatı nedeniyle DSİ Bölge Müdürlüğünce viyadük ayaklarının konuşlandırılacağı yerdeki binalar kamulaştırıldı.
Sular altında kalacak ilçede vatandaşlar taşınmaya başladı
Artvin'de yapımı devam eden Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak evlerden 60'ında taşınma işlemi gerçekleştirildi. Vatandaşlar yeni evlerine taşınana kadar prefabrik konutlara yerleştirildi. 3+1 şeklinde 90 metrekare olarak inşa edilen prefabrik konutlara vatandaşlar kira ödemeyecek.