Ekonomi ÇAYKUR selden etkilenen dört fabrikasında üretime başladı
İŞ DÜNYASI

ÇAYKUR selden etkilenen dört fabrikasında üretime başladı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) Rize ve Artvin'de selden etkilenen dört yaş çay fabrikasında üretime yeniden başladı.

Haber Merkezi AA
ÇAYKUR selden etkilenen dört fabrikasında üretime başladı
Foto/arşiv

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, ikinci sürgün alımlarının 8 Temmuz'da başladığı, alımların aksamadan devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Sel felaketinden aşırı etkilenen 4 fabrikamız hiç gecikmeden ve yaş çay alımlarımızı etkilemeden ivedi devreye alınmış ve üreticilerimiz mağdur edilmemiştir. Yaş çay alımlarımız ise belirlenen limitler doğrultusunda devam etmektedir. Acele etmeden herkes belirlenen limitler doğrultusunda hasadını yapmaya devam ederse hiçbir sorun yaşanmadan alımlarımız devam edecek ve alım limitlerimiz üretim dahilinde artmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

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