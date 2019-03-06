Cezaevinden çıktı, destek alıp hayvancılık yapmaya başladı

Cizre ilçesi Oymak köyünde yaşayan evli ve 1 kız çocuğu babası Abdurrahim Kaya, 2013 yılında adli bir suç nedeniyle yargılandığı davada, 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kaya, cezaevinde 5 yıl yattıktan sonra denetimli serbestlik uygulaması kapsamında geçen yıl tahliye edildi. Kaya, 7 ay önce İŞKUR tarafından verilen 'Engelli ve eski hükümlü iş yeri açma hibe kredisi'ne başvurdu. Kaya, İŞKUR'dan aldığı 30 bin liralık destekle 6 inek satın aldı. İneklerden 3'ü doğum yaparken, 3'ünün de önümüzdeki günlerde yavrulaması bekleniyor. Kaya, proje sayesinde kurduğu işle ailesinin geçimini sağlıyor.

DHA Abdurrahim Kaya cezaevinde 5 yıl yattıktan sonra tahliye olup, İŞKUR tarafından verilen 'Engelli ve eski hükümlü iş yeri açma hibe kredisi'ne başvurarak 30 bin TL destek aldı.

'HEDEFİM İŞLETMEMİ BÜYÜTMEK'

Yaşadığı sıkıntılı yılların ardından kendi işinin patronu olmanın mutluluğunu yaşayan Kaya, işletmesini büyüterek yanında işçi çalıştırmayı hedeflediğini söyledi. Kaya, "Benim burada hedefim hayvan işletmemi biraz daha büyütmek ve yanımda birilerini çalıştırmak. Hayvan yetiştiriciliği yaparken hem süt, hem et üzerine olacak. Hükümlü olunca hiç iş bulamıyorsun. Zorluklar çekiyorsun. İŞKUR ailesi bu projem için bana 30 bin TL hibe etti. Benim gibi eski hükümlülerin imkanları varsa, yerleri elverişliyse bu tür desteklemelere projelerine başvursunlar" diye konuştu.

DHA Abdurrahim Kaya, aldığı destekle 6 inek alarak hayvancılık yapıp, ailesinin geçimini sağlamaya başladı.

'BİZ 6 İNEK VERDİK, AMA BU YIL 12 İNEK OLACAK'

Cizre İŞKUR Hizmet Merkezi Müdür Mustafa Orhan, hükümlü ve engellilere yönelik proje kapsamında destekledikleri Abdurrahim Kaya’yı Oymak köyünde ziyaret ederek, başarılar diledi. Eski hükümlülere ve engellilere yönelik projeleri desteklediklerini ifade eden Orhan, "Abdurrahim Kaya, bize büyükbaş hayvancılık projesi ile başvuru yaptı. Kaya’nın projesini Ankara’ya gönderdik, komisyon projesini kabul etti. Biz de kendisine hayvanlarını almak için araştırma yapmasını söyledik. Araştırmalar sonucunda kendisine 6 inek aldı. Bize gerekli evrakları ibraz ettikten sonra biz de kendisine aldıkları hayvanlara ilişkin 30 bin lira nakit para ödedik. Şu anda 3 tanesi doğum yapmış. 3 tanesi de gebe, doğurmak üzere. Biz altı tane verdik. Ama bu yıl için 12 tane hayvanı olmuş olacak. Bu şekilde Abdurrahim Kaya projesi ile hem et, hem süt, hem de yoğurt yapma üzerine işletmesini büyütmeye çalışacak. Bu arada İŞKUR, işletmesini desteklemeye devam edecek" dedi.



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FOTOĞRAF 11 Muğla'da, akciğer, mide, astım, bronşit başta olmak üzere birçok rahatsızlığa iyi gelen, tatlı ve kahvelerde kullanılan, kozmetik sanayi ile tıbbi ilaç yapımında yararlanılan damla sakızın fiyatı el yakıyor. Geçen yıl kilosu 1200 liradan satılan damla sakızı, bu yıl ise 1700 liradan satışa sunuluyor. Türkiye'ye daha çok Yunan adalarından getirilen damla sakızından almak için aktarlara gelenler, fiyatını duyunca, genelde 5 veya 10 gram satın almayı tercih ediyor. Kilo ile alana pek rastlanmıyor. Menteşe ilçesinde aktarlık yapan Şeref Barut, Son 2 yıldır döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle damla sakızının fiyatında artış oldu. Şu an kilo fiyatı 1700 lira. Bazı yerlerde ise 1900 liraya satıldığını duyuyoruz. Damla sakızını, astım, bronşit rahatsızlığı bulunan kişiler daha çok tercih ediyor. Alan kişiler zeytinyağı ile karıştırıp tükettiklerini söylüyor. Kullananların dönüşü olumlu oluyor. Ürünün pahalı olması nedeniyle müşterilerimiz daha çok gramla alıyor dedi. Müşterilerden Mithat Kaplan ise, Damla sakızının solunum yolu rahatsızlığına iyi geldiğini söylediler. Astım, bronşit rahatsızlığım var. O nedenle damla sakızını kullanacağım. Ancak pahalı olması nedeniyle sadece 10 gram alabildim dedi. DAMLA SAKIZININ FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR: Sakız ağacından elde edilen damla sakızı ilk başta sıvıdır ve güneşte kurutulması sonucu sert ve saydam damlacıklar haline dönüştürülür. Ağza alıp çiğnendiğinde de hemen yumuşar. Antiseptik özelliğinden dolayı diş macunu üretiminde kullanılmaktadır. Damla sakızının en önemli özelliği antiseptik olmasıdır. Sakız olarak ağızda çiğnenmesi ağız sağlığını korur. Ayrıca çiğnenmesi dişlerin beyazlamasını sağlar. Toz olarak su ile gargara şeklinde de kullanılabilir. Bir diğer önemli faydası mide üzerinedir. Midede oluşan yanma, ekşime, alevlenme durumlarını giderir. Yemeklerden yarım saat önce çiğnemek yeterli olur. İdrar söktürücü özelliği de bulunan bu sakız, böbrek sağlığını da korur. Karaciğere faydalı olduğu gibi göğüs hastalıklarının iyileştirilmesinde de etkilidir. Nefes darlığı çekenler toz haline getirip su ile içmeleri gerekir. Havanda dövülüp bal ile karıştırılarak astım hastalarınca da kullanılabilir. Dondurma, muhallebi çeşitlerinde, kahvede kullanılır ve katıldığı gıdalara güzel bir tat katar. Ambalaj içerisinde şeffaf kaya tuzuna benzeyenleri damla sakızı reçinesidir ve dövülerek kullanılacak olanları bunlardır. Tatlı yapımlarında ezilerek toz halinde kullanılır. Damla sakızının fiyatı el yakıyor: Kilosu 1700 lira Akcier, astım, bronşit gibi birçok rahatsızlığa iyi gelen, gıdı, kozmetik sanayi ile tıbbi ilaç yapımında kullanılan damla sakızının kilosu, Muğla'daki aktarlarda bin 700 liradan satılıyor.

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FOTOĞRAF 22 Halil İbrahim sofrası ve bereketi ile özdeşleşen ve gastronomi turizminde adından söz ettiren Şanlıurfa'daki kebap çeşitleri, yöre halkının yanı sıra damak tadını önemseyen yerli ve yabancı turistlerin de dikkatini çekiyor. Bölgede bahar yağmurlarının ardından yetişen keme mantarından yapılan kebap da sadece mart ve nisan aylarında tüketilebildiği için yüksek fiyatına rağmen ilgi görüyor. Yer altında yetişen ve görüntüsü patatese benzeyen keme, dağlık bölgelerde yağışlara bağlı olarak ortaya çıkıyor. Köylüler tarafından toplanan ürünü, kebap ustaları etle karıştırıp şişe dizerek özenle pişiriyor. Keme kebabı, közlenmiş biber ve kuru soğanla servis ediliyor. YAĞIŞLAR VERİMİ ARTIRDI, FİYATI DÜŞÜRDÜ: Bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle piyasaya erken çıkan ve bu sayede fiyatı da geçen yıla oranla düşük olan kemenin kilogramı 100 liradan alıcı buluyor. Söz konusu kebabı, uzun süre sonra menülerde görmeye başlayan vatandaşlar da fiyatına bakmaksızın tadabilmek için ilgili mekanlara akın ediyor. Kentin en meşhur kebap ustalarından Şükrü Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baharla birlikte keme kebabının akla geldiğini ve bu anlamda müşterilerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi. Keme kebabını herkesin yapamayacağına dikkati çeken Bayram, şunları kaydetti: İlkbaharla müşterilerimiz bizi arayıp keme kebabının çıkıp çıkmadığını sorar. Artık keme kebabımız çıktı, öğlen yemeğinde buraya gelenlerin büyük çoğunluğu bunu sipariş ediyor. Talebi karşılamakta zorlansak da ilgiden son derece memnunuz. Tamamen doğa bir ürün. Tarla olmayan dağın eteklerinde, tepelerde yağışlara bağlı olarak ortaya çıkar. Martta başlar, nisan ayının ortalarında sona erer. Köylüler toplayıp bu dönemde bize getiriyorlar. Biz de bunu temizledikten sonra etle birlikte karıştırıp harika bir lezzete dönüştürüyoruz. Bu kebabın yaklaşık 1,5 aylık süresi var, ondan sonra olmaz. Geçen yıl keme çok yoktu, o yüzden fiyatı daha yüksekti ama bu yıl inşallah bereketli olacak. hem çok lezzetli hem de sağlıklı: Ustalardan Mehmet Duran da kemenin ete yakın protein oranına sahip olduğunu ve kendi bölgelerinin yanı sıra İç Anadolu Bölgesi'nde yetiştiğini ifade etti. Keme kebabının sadece bu dönemde bulunduğunu vurgulayan Duran, Köylüler aracılığıyla toplayıp kebap haline getiriyoruz. Müşterilerimiz de yoğun ilgi gösteriyor. Kemenin fiyatı yüksek olduğu için bundan yapılan kebap da daha pahalı oluyor. Buna rağmen çokça tercih ediliyor. Yaklaşık 1,5 aylık dönemde insanlar adeta buraya akın ediyor. Lezzetini bilen zaten ondan vazgeçemiyor. Her gün gelip yiyen müşterilerimiz var. Çünkü hem çok lezzetli hem de sağlıklı bir besin diye konuştu. Müşterilerden Bakır Atçı da söz konusu kebabın farklı bir lezzete sahip olduğunu ve süresinin az olmasından dolayı fırsat buldukça buraya gelip yediklerini anlattı. Harran Üniversitesi Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Hayoğlu ise keme mantarının protein, mineral ve D vitamini bakımından zengin bir besin olduğunu belirterek, bu anlamda insanlara kemeyle yapılan ürünleri tüketmelerini tavsiye etti. Şanlıurfa'nın mart ve nisan aylarına özel kebabı 'keme' Şanlıurfa'nın mart ve nisan aylarına özel kebabı 'keme' Şanlıurfa'nın mart ve nisan aylarına özel kebabı 'keme' Şanlıurfa'nın mart ve nisan aylarına özel kebabı 'keme' Şanlıurfa'nın mart ve nisan aylarına özel kebabı 'keme' Şanlıurfa'nın mart ve nisan aylarına özel kebabı 'keme' Şanlıurfa'nın mart ve nisan aylarına özel kebabı 'keme' Şanlıurfa'nın mart ve nisan aylarına özel kebabı 'keme' Şanlıurfa'nın mart ve nisan aylarına özel kebabı 'keme' Şanlıurfa'nın mart ve nisan aylarına özel kebabı 'keme' 'Keme'nin kilosu 100 TL! Kebabı ise daha pahalı Şanlıurfa'da, ilkbahar yağışlarıyla ortaya çıkan keme mantarının etle buluştuğu "keme kebabı", sadece mart ve nisan aylarında tüketilebiliyor. Bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle piyasaya erken çıkan ve bu sayede fiyatı da geçen yıla oranla düşük olan kemenin kilogramı 100 liradan alıcı buluyor. Söz konusu kebabı, uzun süre sonra menülerde görmeye başlayan vatandaşlar da fiyatına bakmaksızın tadabilmek için ilgili mekanlara akın ediyor.

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