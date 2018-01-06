Çiftlikbank ismi için harekete geçildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bilindiği üzere son zamanlarda kamuoyunda sıkça gündeme gelen “Çiftlikbank” ile ilgili olarak, Bakanlığın başlatmış olduğu incelemelerin; gerek reklam ve tanıtımların yasalara uygun olup olmadığının denetimi, gerekse Bakanlık müfettişlerinin piramit satış yönüyle başlattıkları yerinde denetimleri ile devam ettiği vurgulandı.

ÇİFTLİKBANK İSMİNE ENGEL

Açıklamada, "Bu aşamada, firmanın gerçekleştirdiği tüm tanıtımlarda kullanmış olduğu “ÇİFTLİKBANK” ifadesinin, Bankacılık Kanunu’nun 150 nci maddesine aykırılık teşkil ettiği tespit edilmiştir.

3 AY DURDURULDU

Gerekli izinler alınmadan “Banka” ifadesinin gerçek ve tüzel kişiler tarafından ticaret unvanlarında, ilan ve reklamlarda kullanılması ilgili Kanun maddesi gereği yasak olup, tüketiciler nezdinde bu yönde bir algı ve güven oluşturulmasının ve tüketicilerin tecrübesizliklerinin istismar edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanarak, söz konusu reklamlar hakkında Reklam Kurulu’muz tarafından üç ay süreyle tedbiren durdurma cezası verilmiştir.

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PARA CEZASI DA VERİLEBİLİR

Gerekli incelemeler devam etmekte olup, firmadan konuyla ilgili görüş ve savunması alındıktan sonra yine Reklam Kurulu’muz tarafından nihai karar verilecek, gerekli görüldüğü hallerde idari para cezası da uygulanabilecektir" denildi.

TÜKETİCİLER HASSAS OLSUN

Verilecek nihai kararların kamuoyu ile paylaşılacağı vurgulanarak "Tüketicilerin bu ve benzeri oluşumlara karşı daha hassas ve ihtiyatlı davranmaları, tasarruflarını bu gibi alanlara yatırırken azami özeni göstermeleri gerektiğini önemle hatırlatırız" ifadesi kullanıldı.

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