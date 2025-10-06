Cironun yüzde 20'sini ihracattan hedefliyor

Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su Mutlu Erturan, fuar sonrası düzenlenen fabrika gezisinde şirketin yeni dönem stratejilerini paylaştı. Türkiye mobilya sektörünün küresel pazarda hak ettiği yeri alamadığını vurgulayan Erturan, dünya mobilya ticaretinin her yıl yüzde 3,5–4 büyüdüğünü, ancak Türkiye’nin bu büyümeden yeterli pay alamadığını belirtti.

DÖNÜŞÜME ÖNCÜ OLACAĞIZ

Türkiye’nin dünya mobilya ticaretindeki payının yüzde 1’in altında olduğunu hatırlatan Erturan, "Bu bizim için kabul edilebilir değil. Türkiye bu sektörde çok daha büyük bir oyuncu olabilir. Biz de ihracata dönüşümün öncüsü olacağız" dedi. Şirketin bugün 56 ülkeye ihracat yaptığını vurgulayan Erturan, ihracatın toplam cirodaki payının yüzde 8 seviyesinde olduğunu, bu oranı iki yıl içinde yüzde 20’ye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Mutlu Erturan

YÜZDE 14 BÜYÜME HEDEFİ

Yurt dışı pazarlarda mağazalaşma ve e-ticaret alanında da büyüme planlarını açıklayan Erturan, Doğanlar Mobilya Grubu’nun 573’ü Türkiye’de, 110’u yurt dışında olmak üzere toplam 683 mağazaya sahip olduğunu ifade etti.

Avrupa ve Amerika pazarlarında yeni mağazalar açmaya hazırlandıklarını söyleyen Erturan, “Dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından Wayfair ile temaslarımız sürüyor. E-ticaretin cirodaki payını birkaç yıl içinde ciddi şekilde artıracağız. Lojistikte üçüncü partilerle iş birliği yaparak küresel ölçekte daha rekabetçi hale geleceğiz” diye konuştu.

Yeni fabrika yatırımı yerine verimliliğe odaklandıklarını belirten Erturan, son iki yılda üretim kapasitesine önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi. Erturan, "2024 yılında 829 milyon, 2025 ilk 8 ayda ise 161 milyon TL yatırım yaptık. Artık bu yatırımların meyvesini toplayacağız. Mevcut kapasitemizi en verimli şekilde kullanma dönemindeyiz. Bu yıl yüzde 14’lük büyüme hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.







