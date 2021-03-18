Ekonomi Çok özel fotoğraflarla Çanakkale Zaferini yeniden yaşatacak
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Çok özel fotoğraflarla ​Çanakkale Zaferi’ni yeniden yaşatacak ​

Çok özel fotoğraflarla Çanakkale Zaferi’ni yeniden yaşatacak

Filli Boya, bağımsızlık mücadelemizin en önemli kilometre taşlarından biri olan Çanakkale Zaferi’ni yeniden yaşatacak. Hayata geçirilecek projeyle şanlı bir zaferin kazanıldığı 18 Mart 1915’te yaşanan her şey çok özel fotoğraflarla dakika dakika paylaşılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çanakkale Zaferi sonrası çekilen bir kare.
Çanakkale Zaferi sonrası çekilen bir kare.

Betek Boya’nın lider markası Filli Boya, bağımsızlık mücadelemizin en önemli kilometre taşlarından biri olan Çanakkale Zaferi’ni özel bir projeyle yeniden yaşatacak.

Filli Boya’nın imza attığı proje kapsamında tarihe altın harflerle kazınan Çanakkale Zaferi’nin yaşandığı 18 Mart 1915 günü yaşanan her şey çok özel fotoğraflarla dakika dakika paylaşılacak.

Sosyal medya hesaplarında “Dakika Dakika 18 Mart 1915” paylaşımları, gerçek olaylar ile birebir olarak 18 Mart 1915 günü saat 08.15’te İngiliz mayın tarama gemilerinin bölgeyi taradığı ancak mayınla karşılaşmadıklarını rapor ettiği paylaşımla başlayacak. Kahraman ordumuzun zafere giden mücadelesiyle ilgili paylaşımlar saat 18.45’te itilaf ülkelerine ait donanmanın Çanakkale Boğazı’nın tamamen terk etmesiyle tamamlanacak.

“Zafere Selam” projesiyle tarihi alanlar yenilendi

Filli Boya, 2019 yılında da Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde “Zafere Selam” projesini hayata geçirdi.

Projeyle Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan’daki; Şehitlikler ve Şehitler Abidesi, Dur Yolcu silüeti, Tarihi Alanda bulunan toplam sekiz köye yayılmış 2100 gazi köy evleri ve köy okulları gibi birçok alanın, özgün yapısı ve Çanakkale ruhu korunarak Tarihi Alan Başkanlığı ile birlikte bakımları yapıldı.

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