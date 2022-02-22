Cumhurbaşkanı Erdoğan: Albayrak Grubu'na inancım tam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Şubat'ta başlayan ve dört gün boyunca devam eden Afrika ziyaretlerini sürdürüyor. Basın mensuplarının "Buradaki gözlemleriniz, beklentileriniz nelerdir?" sorusuna ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Batılı ülkelerin Afrika'ya yıllardır gelip gittiğini ancak bir faydaları olmadığının altını çizen Erdoğan, Türkiye olarak kazan-kazan anlayışıyla Afrika’nın kalkınmasına katkı sunmaya, karşılıklı ticaret hacmimizi artırarak hep beraber kazanmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

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'ALBAYRAK GRUBU İÇİN ÇOK SEVİNDİM'

"Afrika’ya verdiğimiz ehemmiyetin ne kadar önemli olduğu günbegün ortaya çıkıyor" diyen Erdoğan, Albayrak Grubu’nun Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde temizlik işini aldığını öğrenince çok sevindiğini dile getirdi. "Albayrak’ın bu işi hiçbir yerde görülmeyen bir şekilde ve süratle başaracağına inanıyorum" ifadelerini kullanan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

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'SÜRATLE BAŞARACAĞINA İNANIYORUM'

"Burada bütün yol güzergahlarında gördüğümüz insanların hali bize bir sinyal veriyor. Tablo çok açık net ortada. Batı, burayla ilgili bugüne kadar herhangi olumlu bir şey yapamaz mıydı? Bunlar buraya yıllardır gelirler giderler. Acaba var mı bir destekleri? Yok. Bizim Afrika’ya verdiğimiz ehemmiyetin ne kadar önemli olduğu günbegün ortaya çıkıyor. Mesela Albayrak Grubu’nun Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde temizlik işini aldığını öğrenince doğrusu çok sevindim. Albayrak’ın bu işi hiçbir yerde görülmeyen bir şekilde ve süratle başaracağına inanıyorum. Niye? İstanbul’da biz bu işi Albayrak’la başardık da onun için.

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'TÜRK ŞİRKETLERİ KAZAN-KAZAN ESASINA GÖRE İŞ YAPAR'

Ben tabi Cumhurbaşkanıyla görüşmemde de “Türk şirketleri sömürmek için gelmezler, kazan-kazan esasına göre burada sizlerle iş yaparlar. Bir yıl içinde buranın nasıl temizlendiğini, buradaki değişimi göreceksiniz” dedim. O da mutlu oldu.

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'DEĞİŞİMİ GÖRECEKSİNİZ'

Bunlar kitabı yazılacak çok çok önemli değişimler. Ben bu bakımdan burayı önemsiyorum. Afrika’nın tam ortasında devasa bir ülke olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin inşallah bir sıçrama yapacağına inanıyorum. Dolayısıyla bizim burayla ilişkilerimizi geliştirmemiz lazım. İş adamlarımızı buraya sevk etmek, buradaki yatırımları geliştirmek suretiyle inşallah farklı adımları atarız."

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