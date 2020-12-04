Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğanın imzasıyla dört bakanlıkta çok sayıda atama
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla dört bakanlıkta çok sayıda atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Şule Ürker getirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Havvanur Yurtsever, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcılığına, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hikmet Haspolatlı, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Bebek, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcılığına Haluk Şahin Yazgı, Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcılığına Selçuk Aydemir, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Kolçak, Yerel Yönetimler Genel Müdür Yardımcılığına Emrullah Töremen atandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 7 il müdürlüğüne de yeni atamalar yapıldı.

Buna göre, Afyonkarahisar'a Mustafa Oruç, Bolu'ya Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Oğuzhan Kurt, Erzincan'a Selçuk Aydın, Hatay'a Nizamettin Ülker, Kırklareli'ne Ersoy Canbek, Mersin'e Hüseyin Özgür Yalçın, Samsun'a Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat getirildi.

Öte yandan, Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Büyüksoy ile Muş Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Sevmiş görevden alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcılığına Erdem İsmetoğlu atandı.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Başmüfettişliğine, Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Fatih Sarıkaya getirildi.

Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları Genel Müdür Yardımcısı Ebru Arısoy ise görevden alındı.

Kurum ve kuruluşlara atamalar

Adli Tıp Kurumunda açık bulunan Başkan Yardımcılığına Tarık Yusuf Uçar atandı.

Adli Tıp Kurumu Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyesi Uzman Dr. Müfit İris görevden alınarak yerine Uzman Dr. Caner Beşkoç getirildi. Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Tıbbi Mikrobiyoloji üyeliğine de İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Kaygusuz görevlendirildi.

Ayrıca, bazı kurum ve kuruluşlarda açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine atamalar yapıldı.

Bu kapsamda, Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Abdulvahit Fidan, Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Ramazan Usta, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Yunus Sezer, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine de Ertuğrul Anbar atandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’nun testi pozitif çıktı
SPOR
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’nun testi pozitif çıktı

Kovid-19 aşısı güvenli
KORONAVİRÜS
Kovid-19 aşısı güvenli

En fazla yatırım AB’den
DÜNYA
En fazla yatırım AB’den
Abone Ol Google News
108 günsonra evinde

108 gün
sonra evinde

Sosyal medya hesabından paylaştı.
Polisi şehit eden zanlı öldü

Polisi şehit eden zanlı öldü

Kahramanmaraş'ta üç çocuk babası Barış Göl'ü şehit etmişti.
Üç ildeeş zamanlı baskın

Üç ilde
eş zamanlı baskın

Silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

​Otomobil firmaları bir bir açıklıyor..
Çok sayıda<br>atama kararı

Çok sayıda
atama kararı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.
Kovid-19 aşısı güvenli

Kovid-19 aşısı güvenli

​Uzmanlar vatandaşlardan tereddüt etmemelerini istedi.

BM Temsilcisi uyardı

BM Temsilcisi uyardı

​İsrail, Mescid-i Aksa'da oldu bitti peşinde.
Bu adama<br>dersini verin

Bu adama
dersini verin

​Cumhurbaşkanı Erdoğan kadınlara çağrıda bulundu.
Korkunç<br>infaz dalgası

Korkunç
infaz dalgası

Sisi 2 ayda 57 kişiyi idam etti.
Prefabrik ev sistemine talebi artıyor

Prefabrik ev sistemine talebi artıyor

Pandemide Prefabrik ve Konteyner Ev talepleri tavan yaptı
En fazla<br>yatırım AB'den

En fazla
yatırım AB'den

Irkçı muhalefet “Ülke Katar'a satılıyor” naraları atıyordu.
Casusluk<br>delili yokmuş

Casusluk
delili yokmuş

​Kozmik Oda kumpasına tartışmalı gerekçe.
Savaş baronu Hafter

Savaş baronu Hafter

​Ülkesine değil cebine çalışmış.
Ankara'da mesai düzenlemesi

Ankara'da mesai düzenlemesi

Valilik değişen mesai saatlerini açıkladı.
Gecenin yıldızı 'Kral'

Gecenin yıldızı 'Kral'

​13 dakika kala oyuna girip maçı çevirmeyi başardı.
Kaftancıoğlu'na <br>ikinci bombardıman

Kaftancıoğlu'na
ikinci bombardıman

CHP içindeki taciz ve tecavüz tartışması büyüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.