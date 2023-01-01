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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen dünya devi Alibaba Grup'tan Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alibaba Grup Başkanı Michael Evans ile Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin'i İstanbul'da kabul etti. Alibaba Grup Başkanı Evans, Türkiye'ye gelecek dönemde 2 milyar dolarlık yatırım planlarını olduğunu bildirdi.

10:24 . 18/09/2023 Pazartesi
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alibaba Grup Başkanı Michael Evans ve Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin'i İstanbul'da kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alibaba Grup Başkanı Michael Evans ve Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin'i İstanbul'da kabul etti.

İstanbul'da gerçekleşen görüşmede, Alibaba Grup Başkanı Michael Evans, Türkiye'de yapmayı planladıkları yatırımlara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi vererek, Ankara'da hayata geçirdikleri veri ve lojistik merkezleri ile İstanbul Havalimanı'ndaki ihracat operasyon merkezi gibi yeni yatırımlara ilişkin detayları paylaştı.

Türkiye'ye duydukları güven neticesinde bugüne kadar Trendyol aracılığıyla ülkeye 1,4 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını anlatan Alibaba Grup Başkanı Evans, Trendyol'un uluslararası büyüme stratejisini desteklediklerini bildirdi.

Evans, Türkiye'nin, dünyanın lider e-ihracat ülkesi olma potansiyeline sahip olduğunu belirterek, gelecek dönemde burada 2 milyar dolarlık yatırım planlarını olduğunu kaydetti.

Evans'tan TEKNOFEST övgüsü

Alibaba Grup Başkanı Evans, Trendyol'un da sponsorları arasında yer alması dolayısıyla Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i de yakından takip ettiğini belirterek, bu organizasyonu Türkiye'nin dünya arenasında söz sahibi bir teknoloji oyuncusu olduğunun ispatı olarak gördüklerini anlattı.

Aynı zamanda altın madalya sahibi bir olimpiyat sporcusu olan Evans, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın dünya çapındaki başarılarını da yakından takip ettiğini kaydederek, Trendyol'un spora ve sporculara verdiği destekten de son derece memnun olduklarını aktardı.




#Michael Evans
#Recep Tayyip Erdoğan
#Alibaba Grup
#Trendyol
44 dakika önce
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