Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi tek haneli rakamlara indireceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulunda konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Yolumuza aynen devam edeceğiz. Bu vesileyle Bolu Belediyesi'nde genel başkanlarının 'hiç kimse dışarıya atılmayacak' dediği halde Hak-İş mensubu işçi kardeşlerimin seçimden hemen sonra kapıya konmasını kınıyorum ve bu akşam başka sabah başka yalan söyleyenleri de tüm milletime şikayet ediyorum.

Başkası için çalışan insanın bunun karşılığında hakettiği ücreti alma mücadelesi neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. İslam'da da emeğin karşılığının tam ve zamanında ödenmesi konusunda önem verilmiştir. Sendikalar işte bu mücadeleye öncülük eden kuruluşlar olarak gerçekten takdire şayan bir konumda bulunuyorlar. Hak-İş sadece işçinin emekçinin hakkını aramakla kalmamış aynı zamanda bağrından çıkmış toplumun tüm meseleleriyle de yakından ilgilenmiş bir sendikadır.

OYNAT 00:32 'Bolu Belediyesi'ndeki işten çıkarılmaları kınıyorum' Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP'li Bolu Belediyesi tarafından işten çıkarılan işçilere desteğini yineleyerek 'Hiç kimse dışarıya atılmayacak denildiği halde, İşçi kardeşlerimin seçimden hemen sonra kapıya konmasını kınıyorum' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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BOŞ VAATLERLE MİLLETİMİZİ KANDIRMAYA ÇALIŞMADIK

Türkiye'yi birlikte bugünlere getirdik. İnşallah yine birlikte geleceğe taşıyacağız. 2023 hedeflerimize beraberce ulaşacağız. Bizden sonraki nesillere 2053 ve 2071 vizyonlarımızı beraberce emanet edeceğiz. Çünkü biz bu milletin bağrından doğmuş kadrolarız.

Büyük büyük laflarla, yalanlarla, sloganlarla, ideolojik illüzyonlarla hele hele içi boş vaatlerle milletimizi ve emekçilerimizi kandırmaya asla çalışmadık.

Son dönemdeki döviz dalgalanmaları sebebiyle uluslararası hesaplarda bir miktar gerileme yaşanmış olsa da milletimizin 17 yıl öncesinden çok daha fazla refah seviyesinde bulunduğunu vicdan sahibi herkes kabul edecektir. Milli gelirimizi 3 kattan fazla artırdık. Zenginliğin tabanını genişlettik. Satın alma gücü paritesine göre ülkemizi dünyanın 13'üncü büyük ekonomisi haline getirdik.

Otomotivden beyaz eşyaya her alanda üretim ve satış rekorları kıran bir hareketlilik ortaya çıkardık. İhracatımız her ay tüm zamanların rekorunu kırarak artmaya devam ediyor. Şu anda 170 milyar dolar civarındayız, göreve geldiğimizde 36 milyar dolar ihracatımız vardı. En kısa zamanda da bu rakamı 200 milyar doların üzerine çıkaracağız.

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İŞÇİLER İÇİN SÜRE UZATIMI

İş dünyamız ile 2,5 milyon istihdam hedefimize ulaştığımızda işsizliği tekrar tek haneli rakamlara düşüreceğimize inanıyorum.

Ana ormancılık faaliyetleri nedeniyle bütün geçici işçiler için 4 ay süre uzatımı yenilendi. Bu talebi Hazine ve maliye Bakanımız bana iletti. Bu süreyi 4 ay uzatmış oluyoruz.

IMF KAPISI KAPANMIŞTIR

Göreve geldiğimizde IMF'ye 23,5 miyar dolar borcumuz vardı, borcu sıfırladık. Şimdi bize IMF'yi tavsiye edenler var, bizim için o kapı kapanmıştır.

OYNAT 01:45 'Bizim için o kapı kapanmıştır' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulunda konuştu. 'Göreve geldiğimizde IMF'ye 23,5 miyar dolar borcumuz vardı, borcu sıfırladık' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Şimdi bize IMF'yi tavsiye edenler var, bizim için o kapı kapanmıştır' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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MERKEZ BANKASI'NDA GÖREV DEĞİŞİMİ

Merkez Bankası Başkanlığı'nda yaptığımız görev değişikliğinin özellikle birilerinin yaklaşım tarzını kabul etmemiz doğru değil. Davul birinde tokmak başkasında. Bedelini kim ödeyecek siyaset ödeyecek. Mutluluğunu kim yaşayacak bankadaki yaşayacak. Yok böyle bir şey! Verilen her türlü karara uyacaksın. Yeni yönetim sisteminde başkan bu konulara müdahale yetkisini almıştır.

Ekonomi politikalarında Merkez Bankası, kendisinden beklediğimiz rolü hakkıyla oynayabilse böyle bir değişikliğe zaten ihtiyaç olmazdı. Böylelikle faiz denilen bu her türlü kötülüğün anası olan bu konuda verilen talimatlara uymayan arkadaşımızın değişmesi konusunda böyle bir adım attık.

Şimdi kim savunuyor bunları hep faizciler. Faiz politikamızın nasıl şekillendiğini en kısa sürede göreceksiniz. Tek hanelere düşürmek zorundayız ve bunu başaracağız. Faizciler bundan rahatsız olabilir. İstedikleri kadar rahatsız olsunlar kararlıyız bu işi bitireceğiz. Bundan sonra Merkez Bankası, ekonomi programımıza çok daha güçlü destek verecektir. Merkez Bankası'nda tıkanıklık vardı bedelini Türkiye ödüyordu.

OYNAT 02:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Merkez Bankası' açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'daki Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasıyla ilgili konuşan Erdoğan '“Merkez Bankasındaki değişiklik sebebi ile birilerinin yaklaşım tarzını kabul etmemiz mümkün değil. Faiz politikamızın nasıl şekillendiğini en kısa sürede göreceksiniz. Talimatlara uymayan arkadaşımızın değişmesi gerekti. Ekonomi politikalarında Merkez Bankası, kendisinden beklediğimiz rolü hakkıyla oynayabilse böyle bir değişikliğe zaten ihtiyaç olmazdı” dedi. BiP'te paylaş

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CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ

Yeni hükümet sistemini adım adım inşa ettik. Yeni hükümet sistemi bir yıl içerisinde hem başarılarımızı hem de eksiklerimizi gösterdi. Yönetim değişikliğinin büyüklüğü düşünüldüğünde sorunların tamamının çözülebilir olması sevindiricidir.

Yeni hükümet sistemini baltalamak isteyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Reform ve değişim kurumlar içinde kesintisiz bir süreci ifade eder. Milli iradeye saygı duyan herkes tartışmalardan uzak durmalı.

Millet yüzde 52 ile buna evet diyor. Şimdi çıkıyorsun bunu referanduma götürelim diyorsun. Bu nasıl bir siyaset anlayışı nasıl bir zihniyettir.

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Tek adamcılık diyorsan biz bunu sizden öğrendik. İl başkanlarının vali olmasını biz bunlardan öğrendik. Böyle bir şey var mı? Valiler CHP'nin il başkanlarından oluşuyordu. Ama bunu genç nesil bilmiyor. Bunların yaşandığı ülkemizde hak hukuk adalet dersi vermeye çalışıyorlar. Önce bu dersi siz alacaksınız. Türkiye tercihini ortaya koymuştur. Bundan sonra cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin daha ileri nasıl taşırız onun yolunu aramalıyız.

OYNAT 02:27 'İl başkanlarının vali olmasını biz bunlardan öğrendik' Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yeni hükümet sisteminin adım adım inşa edildiğini belirterek 'Yeni hükümet sistemi bir yıl içerisinde hem başarılarımızı hem de eksiklerimizi gösterdi. Tek adamcılık diyorsan biz bunu sizden öğrendik. İl başkanlarının vali olmasını biz bunlardan öğrendik. Böyle bir şey var mı?' dedi.

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REFORMLARI KARARLILIKLA HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Milletimizle olan gönül bağımızı güçlendirmek için çalışacağız. Liyakata istişareye daha çok önem vereceğiz. Milletten kopuşa sebep olan her türlü hastalığı söküp atacağız. Birliğimi güçlendirdikçe önümüzde duracak hiçbir güç yoktur. Ne sınırımızdaki teröristler ne de kuyumuz kazan riyakarlar bize engel olmayacaktır. İstikrar ve güvene en çok ihtiyaç duyduğumuz içinden geçtiğimiz işte bu dönemdir.

Son dönemde 9 seçim yaşana milletimizin seçim yorgunu haline geldiğini biliyoruz. Merkezi hükümette 4 yıl belediyelerde 5 yıllık bir dönem var. Bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmekte kararlıyız. Reformları kararlılıkla hayata geçireceğiz. Birileri istediği için değil milletimizin beklentileri karşılama için değişimi kesintisiz sürdüreceğiz.

15 Temmuzlara olduğu gibi yeni 28 Şubatlara da izin vermeyeceğiz. Meydanı dışarıda ve içeride bu ülkeyi esir almak için çalışanlara bırakmayacağız.

Arkamızdan kuyumuzu kazan riyakarlar hedefimize ulaşmamıza engel olamayacaklar.