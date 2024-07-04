D-8 yeni nesil Barter Sistemi Sempozyumu İstanbul'da yapıldı

Mustafa Tuzcu, bugünkü takas konusu gibi çalışmalarda D-8'in, küresel düzen içinde Müslüman ülkelerin gücüne, kabiliyetlerine alternatif bir alan açmak üzere üye ülkelere yeni oluşumları, metotları hayata geçirmek üzere bir sorumluluk yüklediğini dile getirdi.

D-8 Yeni Nesil Barter Sistemi çalışmasında Çözüm Ortağı olan İstanbul Üniversitesi Rektör, Dekan ve Üniversite Hocaları ile yer aldılar. Sempozyumdan sonra D-8 Ülkeleri arasında Yeni Nesil Barter Sistemini başlatmak için İstanbul'da Barter Clearing House adında bir merkez kurulacak ve Ülkeler ile anlaşma yapmaya başlanacak.