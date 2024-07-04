D-8 yeni nesil Barter Sistemi Sempozyumu İstanbul'da yapıldı

D-8 ülkeleri yaşadıkları döviz sorununu çözmek amacıyla İstanbul'da bir araya geldi. Üyeler, dün Yeni Nesil Barter Sistemi Sempozyumu'nda buluştu.
Toplantıya Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, D-8 Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Isiaka Abdulkadir İmam, Bangladeş Ticaret Bakanlığı Sekreteri Ayşe Akhter, As Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Doğanay, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, üye ülkelerin delegasyonları ve özel sektörden temsilciler katıldı.
"Takas ticareti ticaret dengelerinin kurulması için alternatif bir çözüm sunuyor"
Mustafa Tuzcu, bugünkü takas konusu gibi çalışmalarda D-8'in, küresel düzen içinde Müslüman ülkelerin gücüne, kabiliyetlerine alternatif bir alan açmak üzere üye ülkelere yeni oluşumları, metotları hayata geçirmek üzere bir sorumluluk yüklediğini dile getirdi.
Sempozyumda Türkiye Ticaret Bakan Yardımcısı ve Bangladeş Ticaret Bakan Yardımcısı birer konuşma yaparak desteklerini bildirdiler.
D-8 Ülkelerinden Eximbanklar ve İhracat Bankaları yoğun katılım sağladılar.
D-8 Yeni Nesil Barter Sistemi çalışmasında Çözüm Ortağı olan İstanbul Üniversitesi Rektör, Dekan ve Üniversite Hocaları ile yer aldılar. Sempozyumdan sonra D-8 Ülkeleri arasında Yeni Nesil Barter Sistemini başlatmak için İstanbul'da Barter Clearing House adında bir merkez kurulacak ve Ülkeler ile anlaşma yapmaya başlanacak.