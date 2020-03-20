Ekonomi BDDK izin verdi Yeni bir banka daha kuruluyor
İŞ DÜNYASI

D Yatırım Bankası'nın kurulması onayladı

BDDK izin verdi: Yeni bir banka daha kuruluyor

Yeni bir kalkınma ve yatırım bankası daha kuruluyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun yaptığı inceleme sonucu Doğan Holding'in banka kurmasına izin verdi. "D Yatırım Bankası AŞ" unvanı ile kurulacak bankanın kuruluş sermayesinin ise 200 milyon lira olacağı belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

200 milyon lira sermayeli "D Yatırım Bankası AŞ" unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına ilişkin izin Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararında, söz konusu bankanın Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ, Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, İlke Turistik Yatırımlar AŞ, NETA Yönetim Danışmanlık Havacılık Hizmetleri AŞ ve Değer Merkezi Hizmetler ve Yönetim Danışmanlığı AŞ tarafından kurulacağı bildirildi.

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