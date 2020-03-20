D Yatırım Bankası'nın kurulması onayladı BDDK izin verdi: Yeni bir banka daha kuruluyor Yeni bir kalkınma ve yatırım bankası daha kuruluyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun yaptığı inceleme sonucu Doğan Holding'in banka kurmasına izin verdi. "D Yatırım Bankası AŞ" unvanı ile kurulacak bankanın kuruluş sermayesinin ise 200 milyon lira olacağı belirtildi.

Haber Merkezi 20 Mart 2020, 10:12 Son Güncelleme: 20 Mart 2020, 10:26 Yeni Şafak