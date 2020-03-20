BDDK izin verdi: Yeni bir banka daha kuruluyor

200 milyon lira sermayeli "D Yatırım Bankası AŞ" unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına ilişkin izin Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararında, söz konusu bankanın Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ, Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, İlke Turistik Yatırımlar AŞ, NETA Yönetim Danışmanlık Havacılık Hizmetleri AŞ ve Değer Merkezi Hizmetler ve Yönetim Danışmanlığı AŞ tarafından kurulacağı bildirildi.