Ekonomi Depremle mücadelenin en önemli parçası sigorta
İŞ DÜNYASI

‘Depremle mücadelenin en önemli parçası sigorta’

Koru Sigorta Genel Müdürü Soner Şahin, ilkokul çağından başlayarak toplumun tüm platformlarında deprem ile nasıl baş edilebileceğinin çok iyi anlatılması gerektiğini belirterek, “Depremle mücadelenin de önemli parçalarından bir tanesi Zorunlu Deprem Sigortaları” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Soner Şahin
Soner Şahin

Koru Sigorta Genel Müdürü Soner Şahin, ülkemizin bulunduğu coğrafi yapının deprem açısından taşıdığı risk ve nüfusun %71 inin deprem riski yüksek olan bölgelerde yaşadığını ve halkın gündeminde sürekli canlı tutularak sigorta bilincinin artırılması gerektiğini ifade etti. İlkokul çağından başlayarak toplumun tüm platformlarında deprem ile nasıl baş edilebileceğinin çok iyi anlatılması gerektiğinin altını çizen Şahin, “Bu mücadelenin de önemli parçalarından bir tanesi zorunlu deprem sigortaları. Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları zorunlu deprem sigortasının önemi ve gerekliliği konusunda eğitimler yapmalı, kamu spotları ile bu sigortanın ülkemizde yaşayan her birey için gerekli olduğuna inandırılması önem arz etmektedir. Sigorta bilinci toplumumuzda yeterli seviyede olmaması nedeniyle ek bir mali yük olarak görünen zorunlu deprem sigortasına ödenen primlerin vergi oranı nispetinde iadeye konu olması sigortalılık oranını artıracak bir unsur olacaktır. Ayrıca, kredi ile alınacak evlerin vade süresi boyunca DASK poliçelerinin uzun vadeli yapılması ve uzun vadeli DASK poliçesi yaptıranlara faiz oranında indirim yapılacak olması penetrasyon oranını artırılabilir” diye konuştu.

‘DOĞAL AFET GERÇEĞİNİ CANLI TUTMALIYIZ’

Yaşanan olumsuz bir durum sonrası toplumun sahip olduğu varlıkların olası kaybı ve yerine koyma maliyetinin ağır olduğu gerçeği ile yüzleşmesi nedeniyle sigortanın önemi ortaya çıktığını vurgu yapan Şahin sözlerini şöyle sürdürdü: “Hem devlet hem de sigortacılar olarak toplum nezdinde deprem ve doğal afetler gerçeğini sürekli canlı tutmak, sadece ürün satışına odaklanılmaması gerekmektedir. İlkokuldan başlayarak risk ortaya çıktıktan sonra sigorta almanın zorlukları anlatılıp, risk olmadan önce değerlerimizi güvence altına almanın, en önemli çözümünün sigorta olduğunun anlatılması gerekiyor.”

‘KONUT SİGORTALARINA TALEBİ TEMİNAT ARTIRIR’

  • Öte yandan yaşanan rekabet nedeniyle konut sigortalılarına olan talebin sigortalılara sağlanan teminatlar ve asistans hizmetlerindeki çeşitlenme ile artırılabileceğine vurgu yapan Şahin, düşük geliri olan sigortalılar için de belirlenecek standart teminatlar ve sadece DASK’ın karşılamadığı teminatları içerecek ürünlerin sunulmasının da konut sigortasını cazip hale getirebileceğini söyledi. Şahin, konut poliçelerinde hasarsız müşterilere yönelik özel indirimler tanımlanmasının planlarında olduğunu ve apartman yönetimlerine tüm konut sakinlerinin poliçelerini yaptırması şartı ile özel prim ve teminat şartları sağlanabileceğini, ev sahibi-kiracı düzleminde yaşanan kira güvencesi gibi bir teminatın da konut poliçesine ilave edilebileceğini sözlerine ekledi.

Tarım için 23 bin fikir
EKONOMİ
Tarım için 23 bin fikir
PKKdan böyle kaçıyorlar

PKK'dan böyle kaçıyorlar

Küçük yaşta kandırılan 214 genç ​ikna yoluyla PKK'dan kurtarıldı.
Asla merhamet etmeyin!

Asla merhamet etmeyin!

​​Uygur Türkleri'ne işkence uygulayan Çin'in gizli belgeleri basına sızdı.
Anlık değilsürekli radar

Anlık değil
sürekli radar

​Radarı geçtikten sonra gaza basan yandı.
Tarım için 23 bin fikir

Tarım için 23 bin fikir

​Ortak akıl şurasıyla sektörün geleceği planlanacak.
Songar<br>göreve başlıyor

Songar
göreve başlıyor

​Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi Songar, envantere giriyor.
Geleceğimiz parlak

Geleceğimiz parlak

​Gruptaki son maçımızda Andorra'yı 2-0 mağlup ettik.

ABD geri adım attı

ABD geri adım attı

Kapsamlı askeri harekatın ertelendiğini açıkladı.
İsrail yine yuva yıktı

İsrail yine yuva yıktı

Hava saldırılarında 30 ev tamamen yıkıldı.
Askerlere cip çarptı:<br>1 şehit, 1 yaralı

Askerlere cip çarptı:
1 şehit, 1 yaralı

​Bilecik'te uygulama noktasındaki askerle cip çarptı.

Devleti yönetmek <br>daha kolay

Devleti yönetmek
daha kolay

Kılıçdaroğlu, CHP'yi yönetemediğini itiraf etti.
İran'da ateş yayılıyor

İran'da ateş yayılıyor

Ülke genelinde 1080 noktada gösteri düzenlendi.
800 DEAŞ'lıyı serbest bıraktılar

800 DEAŞ'lıyı serbest bıraktılar

Terör örgütü ​PKK ve DEAŞ'ın kirli dayanışması.
Yıldız Kenter <br>hayatını kaybetti

Yıldız Kenter
hayatını kaybetti

​1981'de Devlet Sanatçısı unvanına layık görülmüştü.
Kıbrıs Rum tarafına sert kınama

Kıbrıs Rum tarafına sert kınama

​Dışişleri'nden KKTC bayrağının yakılmasına tepki.
MİT 18 sivili katleden teröristi paketledi

MİT 18 sivili katleden teröristi paketledi

​El Bab'da bombalı araç patlatan terörist yakalandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.