Ekonomi 60 milyar dolarlık marka değeri ile rekora imza attı
İŞ DÜNYASI

60 milyar dolarlık marka değeri ile rekora imza attı

Dünyanın önde gelen telekom şirketleri arasında yer alan Deutsche Telekom bir önceki yıl 51,1 milyar dolar olan marka değerini, yüzde 18'lik bir artışla 60,2 milyar ABD dolarına yükselterek yeni bir rekora imza attı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Deutsche Telekomun marka değeri rekor seviyeye ulaştı
Foto/arşiv

Deutsche Telekom, mevcut marka değeriyle, telekomünikasyon sektöründeki en başarılı küresel oyuncular arasındaki yerini daha da güçlendirdi.

Deutsche Telekom, bir önceki yıl 51,1 milyar dolar olan marka değerini, yüzde 18'lik bir artışla 60,2 milyar ABD dolarına yükselterek yeni bir rekora imza attı. Değerdeki bu yükseliş, Deutsche Telekom’u Brand Finance Global 500 listesinde, dünyanın en değerli markaları arasında ikinci sıraya yükselmesini sağladı.

Brand Finance uzmanları, Deutsche Telekom'u Avrupa'nın açık ara en değerli telekomünikasyon markası olarak listeliyor. Araştırmaya göre Deutsche Telekom Grup, dünyanın telekom şirketleri arasında Verizon'un arkasında ve AT&T ve China Mobile'ın önünde ikinci sıraya yükseldi. Ayrıca dünyanın önde gelen Alman şirketleri arasında Mercedes-Benz'in ardından ikinci sırada yer alıyor. Dünyanın en değerli markası Apple, Amazon ve Google'ı geride bırakıyor. Uzmanlar, genel sıralamada Deutsche Telekom'u 17. sıraya koydu.

Deutsche Telekom Türkiye Genel Müdürü Sinan Kılıçoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamasında “Markanın Türkiye’deki temsilcisi olarak Brand Finance Global 500 listesinde ikinci sıraya yükselmiş olmaktan gurur duyuyorum. Bu değerli markanın rüzgarını arkamıza alarak son iki yılda yıllık %25’lik bir artışla önemli bir büyüme yakaladık. Türkiye’nin en değerli kurumlarına Deutsche Telekom teknoloji çözümlerimizi sunuyoruz. Türkiye’de 5G mobil teknolojilerinin kullanılmaya başlamasıyla, iş ortaklarımızla çok daha büyük projelere imza atmaya hazırlanıyoruz” dedi.

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