Ekonomi Devlet desteğiyle hayvanları oldu, süt besiciliği yapıyor
İŞ DÜNYASI

Devlet desteğiyle hayvanları oldu, süt besiciliği yapıyor

Devlet desteğiyle hayvanları oldu, süt besiciliği yapıyor

Elazığ’ın Keban ilçesinde balıkçılık yaparken, başvurduğu "Genç Çiftçi" projesinden hibe desteği çıkan genç adam, aldığı büyükbaş hayvanlarla sütçülüğe başlayarak kendi işinin patronu oldu. Ahırının bulunduğu bölgede yapılaşma olmadığı için elektrik alamayan genç çiftçi, sütün soğutma işlemi yapılmadığı zaman kısa sürede bozulduğunu aktararak yetkililerden de destek istedi.

Haber Merkezi IHA
30 bin TL’lik hibe desteği kapsamında çadırdan ahır ve 3 inek alan Furkan Dağ, kendi imkanlarıyla hayvan sayısını 7’ye çıkardı.
30 bin TL’lik hibe desteği kapsamında çadırdan ahır ve 3 inek alan Furkan Dağ, kendi imkanlarıyla hayvan sayısını 7’ye çıkardı.

27 yaşındaki Furkan Dağ, iki yıl önce Keban Baraj Gölü üzerinde balıkçılık sektöründe çalışırken, aile büyüklerinin tavsiyesi üzerine büyükbaş hayvancılığı için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın "Genç Çiftçi" projesine başvurdu. Başvurusunun kabul edilmesi üzerine 30 bin TL’lik hibe desteği kapsamında çadırdan ahır ve 3 inek alan Dağ, kendi imkanlarıyla hayvan sayısını 7’ye çıkardı. Yaklaşık 2 yıldır süt besiciliği yaparak kendi işinin patronu olan Dağ, sadece ahırının bulunduğu bölgede yapının olmamasından dolayı günlük elektrik ihtiyaçlarının jeneratör ile karşılamak zorunda kaldığı için sıkıntı çekiyor.

İki yıldır bu işi yaptığını belirten Genç Girişimci Furkan Dağ, “Bundan önceki işim balıkçılıktı. Bu mesleği eskiden hem köyde yaptığımız için hem de ata mesleği dediğimiz için girdim. Genç Çiftçi Projesi kapsamında hibe desteğinden yararlandık. Bize çadır yapıp inek desteği verildi. Ayrıca büyüklerimiz bize büyük baş hayvancılığı tavsiye etti. Ahırın etrafını genişletip, etrafını ağaçlandırdım. Ayrıyeten 70 bin lira kredi çekip büyükbaş hayvan aldım” dedi.

İHA
Elazığ’ın Keban ilçesinde balıkçılık yaparken, başvurduğu "Genç Çiftçi" projesinden hibe desteği çıkan genç adam, aldığı büyükbaş hayvanlarla sütçülüğe başlayarak kendi işinin patronu oldu.

“En büyük sıkıntım elektrik”

En büyük sıkıntısının elektrik olduğunu vurgulayan Dağ, “Yaklaşık 75 yıldır Kaban Baraj Gölü’nün yanında yaşıyoruz. Eskiden Türkiye’nin yüzde 80’ine hitap eden baraj, şuanda Keban’ın en ufak bir ahırına hitap edemiyor. Nasıl hitap edemiyor derseniz, biz elektrik alamıyoruz. Aslında en büyük sıkıntımız bu. Elektrik ile sağım yapacağız, ahırı ışıklandıracağız, gerektiği zaman ahırı ısıtıp etrafı aydınlatacağız ve güvenlik amaçlı kamera takacağız. Ancak elektriğimiz olmadığı için bu sıkıntıları yaşıyoruz. Şuanda en büyük sıkıntım elektrik” ifadelerini kullandı.

REKLAM

İHA
Ahırının bulunduğu bölgede yapılaşma olmadığı için elektrik alamayan genç çiftçi, sütün soğutma işlemi yapılmadığı zaman kısa sürede bozulduğunu aktararak yetkililerden de destek istedi.

“Aşırı sıcaklıklardan dolayı 40 litre süt bakteri kaptı”

Yetkililerden destek beklediğini ifade eden Dağ, “Şu anda elektriğim olmadığı için süt soğutma tankı alamıyorum. Dolayısıyla süt bozuluyor. yaklaşık 3 gün önce aşırı sıcaklıklardan dolayı 40 litre süt bakteri kaptı. Süt, sağıldıktan 5 dakika sonra soğutulması lazım. Soğutamadığımız için süt bozuldu. Bu konuda yetkililerden destek bekliyoruz. Sıkıntımız çok büyük. Bundan dolayı işlerimizi büyütemiyoruz ve geleceğe dönük üretim yapamıyoruz” diye konuştu.

Çiftçiye müjde
EKONOMİ
Çiftçiye müjde

Sultan, serasında verimi artırdığı iddiasıyla müzik çalıyor
EKONOMİ
Sultan, serasında verimi artırdığı iddiasıyla müzik çalıyor

Kiraz bahçesinde kendi elektriğini üretiyor
EKONOMİ
Kiraz bahçesinde kendi elektriğini üretiyor
Rekor talep var

Rekor talep var

Faiz indirimi inşaat sektörünü hareketlendirdi.
Cezerinin prototipi hazır

Cezeri'nin
prototipi hazır

​Selçuk Bayraktar milli uçan arabanın müjdesini verdi.
2 günde13 bin başvuru

2 günde
13 bin başvuru

2,1 milyar liranın üzerinde kredi başvurusu yapıldı.
Saat 10.30'da başladı

Saat 10.30'da başladı

​ABD askerleri ile görüşmeler sürüyor.
Trafiğe kapandı

Trafiğe kapandı

​Rize'de selin ardından heyelan meydana geldi.
5 yıllık imza

5 yıllık imza

​Yusuf Yazıcı transferinin detayları belli oldu.

Konutta en cazip ilçe

Konutta en cazip ilçe

200 binden başlayıp 1 milyon TL'nin üzerine çıkıyor.

Acısına dayanamıyorum

Acısına dayanamıyorum

9 yıldır adını tarlaya yazıyor, görenler hikayesini soruyor.

Gerginliği tırmandıracak adım

Gerginliği tırmandıracak adım

İki haftadan kısa bir sürede dört kez füze denemesi gerçekleştirdi.
Deşifre edilecekler

Deşifre edilecekler

​Konutta faiz indirimi sonrası fırsatçılara dikkat!
Tüm varlıkları donduruldu

Tüm varlıkları donduruldu

Trump'ın imzasıyla ülkenin varlıkları bloke edildi.
7 terörist öldürüldü

7 terörist öldürüldü

Gara'ya düzenlenen hava harekatında PKK'ya bir darbe daha.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.