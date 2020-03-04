Ekonomi Erdoğanın talimatı ile 3 şirket güçlerini birleştirdi TÜRASAŞ kuruldu
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Devlete bağlı 3 şirket güçlerini birleştirdi: TÜRASAŞ kuruldu

Erdoğan'ın talimatı ile 3 şirket güçlerini birleştirdi: TÜRASAŞ kuruldu

Raylı sistemler üzerine araçlar geliştiren 3 şirket güçlerini birleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi'ne bağlı TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ'ın birleşimi ile Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi kuruldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak kurulmasına karar verilen TÜRASAŞ’'ın merkezi ise Ankara olacak.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürlüğünün bağlı ortaklıkları olan Türkiye Vagon Sanayii AŞ (TÜVASAŞ), Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) ve Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii AŞ'nin (TÜDEMSAŞ) birleştirilmesiyle iktisadi devlet teşekkülü olarak Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) kurulması kararlaştırıldı.

  • Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

MERKEZİ ANKARA'DA OLACAK

Buna göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak kurulmasına karar verilen TÜRASAŞ’'ın merkezi Ankara olacak.

TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ'ın tüzel kişilikleri, TÜRASAŞ'ın ticaret siciline kaydolduğu tarihte sona erecek. Tüzel kişilikleri sona eren söz konusu şirketlerin tüm hak ve yükümlülükleri, taşınır ve taşınmazları ve personeli ile iptal edilenler hariç olmak üzere dolu-boş kadro ve pozisyonları TÜRASAŞ'a devrolacak.

GENEL MÜDÜRLERİN GÖREVLERİ SONA ERECEK

Üç şirketin taraf olduğu dava ve icra takipleri, ticaret siciline kaydolduğu tarihten itibaren TÜRASAŞ tarafından yürütülecek. TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ, TÜDEMSAŞ'ta genel müdür kadrolarında bulunanların görevleri, TÜRASAŞ'ın ticaret siciline kaydolduğu tarihte başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erecek.

TÜRASAŞ'ın kurulmasına ilişkin gerekli iş ve işlemler, kararın yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde tamamlanacak.

TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ personelinin unvan, görev, yetki ve sorumlulukları, TÜRASAŞ'ın ticaret siciline kaydolduğu tarihe kadar mevcut haliyle tescil tarihinden itibaren TÜRASAŞ'ın ana statüsünde belirlendiği şekliyle devam edecek.

Devletten 8 taksitle satılık arazi: İşte arazilerin bulunduğu 32 il
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Türkiye genelindeki 50 bin kamu lojmanından ekspertiz işlemleri tamamlananları ihale ile satışa çıkaran Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bir taraftan da kamu hizmeti için gerekli olmayan araziler için ihaleye çıkıyor. 32 ilde binden fazla arazi satış listesine alınırken, arazilere talip olanlardan ise 5 yıl süreyle emlak vergisi ve Katma Değer Vergisi alınmayacak. Ödeme tarafında alıcılara kolaylık sağlanan arazilerin 4'te 1'i peşin olarak alınırken geri kalan bedel ise 2 yıl içerisinden 8 eşit taksite bölünebilecek. İşte satışa çıkarılan arazilerin bulunduğu iller ve sayıları...
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Balıkesir: 12 adet
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Manisa: 20 adet
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Kütahya: 3 adet
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Bilecik: 6 adet
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Aydın: 7 adet
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Muğla: 9 adet
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Denizli: 5 adet
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Antalya: 52 adet
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Isparta: 20 adet
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Konya: 251 adet
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Ankara: 522 adet
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Bolu: 45 adet
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Kırıkkale: 6 adet
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Çankırı: 42 adet
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Karabük: 24 adet
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Kastamonu: 4 adet
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Çorum: 78 adet
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Yozgat: 20 adet
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Nevşehir: 12 adet
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Kayseri: 24 adet
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Osmaniye: 7 adet
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Samsun: 6 adet
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Ordu: 2 adet
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Adıyaman: 6 adet
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Şanlıurfa: 1 adet
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Elazığ: 1 adet
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Tunceli: 6 adet
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Erzincan: 8 adet
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Bayburt: 9 adet
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Kars: 2 adet
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Kahramanmaraş: 10 adet
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Afyonkarahisar: 55 adet
Devletten 8 taksitle satılık arazi: İşte arazilerin bulunduğu 32 il
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bir taraftan da kamu hizmeti için gerekli olmayan araziler için ihaleye çıkıyor. 32 ilde binden fazla arazi satış listesine alınırken, arazilere talip olanlardan ise 5 yıl süreyle emlak vergisi ve Katma Değer Vergisi alınmayacak.


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