Doğanlar Mobilya Grubu Fortune 500'de 112 sıra yükseldi

"İş dünyasının takip ettiği ve Türkiye’nin en büyük şirketlerinin açıklandığı Fortune 500 listesinde her yıl yükseliş göstererek istikrarlı büyümemizi sürdürmekten büyük gurur duyuyoruz. Bu başarı, tüm çalışanlarımızın özverili çalışmaları ve müşterilerimize olan bağlılığımızın bir göstergesidir. Hedefimiz ilk 200'e girmek ve bu başarıyı daha da ileri taşımak."