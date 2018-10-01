Ekonomi 10 bin aracın imdadına Brezilyalılar yetişti
İŞ DÜNYASI

Doludan hasar gören araçlar için Brezilyalı usta transferi

10 bin aracın imdadına Brezilyalılar yetişti

Son yıllarda iklim koşullarının değişmesi ile artan dolu yağışlarının son adresi Kastamonu oldu. Kastamonu'daki dolu yağışında 10 bin aracın hasar gördüğü belirtilirken gelen talebe yetişemeyen kaportacılar kente Brezilya'dan 10 kaporta ustası getirdi.

Haber Merkezi AA
Dolu hasar onarımı
Dolu hasar onarımı

Kastamonu'da 18 gün önce etkili olan doludan yaklaşık 10 bin aracın hasar gördüğü tahmin edilirken, araçların boyasız tamiri için kente Brezilya'dan kaporta ustaları getirildi.

Brezilya'dan dünyaya yayılıyor

Brezilya'dan göçük tamiri için Kastamonu'ya gelen Douglas Sabastiao Nunes Dasilva, ışık ve çubuklar yardımıyla dolu tamirinin Brezilya'dan dünyaya yayıldığını belirtip, ''Kastamonu dolusu çok ağır olduğu için onarım süresi 4 ya da 6 gün sürebiliyor." dedi.

4 bin araç tamir ettiler

İstanbul'dan gelen kaporta ustası Erkan Küçükkurt ise uygulamanın Brezilya'da üniversitelerde dersi olduğuna dikkat çekerek, ''Profesyonel şekilde orada öğreniyorlar ve eğitimden sonra da dünyanın çeşitli yerlerine dolu yağdıkça çalışmaya çıkıyorlar. İstanbul'da yaklaşık 4 bin araç tamir ettik. Kastamonu'da bizim serviste 10 kişilik Brezilyalı ekibimiz var'' diye konuştu.

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