Ekonomi Dövizdeki düşüş sonrası gözler marketlerde Fiyatlarda indirim olacak
İŞ DÜNYASI

Dövizdeki düşüş sonrası gözler marketlerde: Fiyatlarda indirim olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomiye yönelik yaptığı açıklamalardan sonra düşen döviz kurunun etkisiyle market fiyatlarında da düşüş beklentisi oluştu. Sektör temsilcileri dövizdeki büyük düşüşün ardından gıda ve temel ihtiyaç maddelerinde fiyatların da zamanla düşüşe geçeceğine dikkat çekiyor.

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Haber Merkezi AA
Dövizdeki düşüş sonrası gözler marketlerde: Fiyatlarda indirim olacak
Foto/arşiv

Sektör temsilcileri yaptığı değerlendirmede, dolardaki düşüşün ürünlere yansımasının zaman alacağını söyledi.

FİYATLAR DÜŞÜŞE GEÇECEK

İşletmelerin elinde belli fiyatlardan alınan ürünlerin olduğuna işaret eden zincir market işletmecisi Serkan Koyuncu, "Kur bu şekilde düşerse market ürünlerinde de fiyatlar düşecektir. Zamana ihtiyacımız var. Fazla sürmez." ifadelerini kullandı.

FİYATLARIN DÜŞMESİ TİCARETİ ARTIRACAK

Koyuncu, fiyatların düşmesinin ticareti artıracağına dikkati çekerek, "Fiyatların yüksek olması bizim için büyük bir sıkıntı. Vatandaş sadece acil ihtiyaçlarını alıyor. Ayrıca ürün bulmakta zorlanıyoruz." dedi.

DOLARDAKİ DÜŞÜŞ FİYATLARA YANSIMALI

Alışveriş yapan Elif Erdugan da marketlerde fiyatların son dönemde çok fazla arttığına işaret ederek, "Doların düşmesi fiyatlara yansımalı. Dolardaki düşüşün fiyatlara yansımasını bekliyoruz . Dolar düştü, benim bu düşüşe inanmam için markette satılan ürünlerin de fiyatlarının düşmesi lazım." diye konuştu.

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