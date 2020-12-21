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Ekonomi Dünya Bankasından KOBİlere 300 milyon dolar
İŞ DÜNYASI

Dünya Bankası'ndan Türkiye'deki işletmelere finansman desteği

Dünya Bankası’ndan KOBİ’lere 300 milyon dolar

Dünya Bankası, Kovid-19'un sebep olduğu ekonomi krizinden olumsuz etkilenen mikro ve küçük Türk şirketler için finansman desteği sağladı. Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame, Dünya Bankası'nın Türkiye'deki sürdürülebilir işletmelerin desteklenmesine ve kırılgan durumdaki istihdamın korunmasına katkıda bulunmasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, hazırlanan yeni proje, Kovid-19 salgınının sağlıkla ilgili ve ekonomik şoklarından etkilenen uygun mikro ve küçük işletmelerin kapanmalarının önlenmesine ve kriz sırasında bu işletmelerin istihdamlarını korumalarına yardımcı olacak.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından uygulanan 300 milyon dolar tutarındaki "Türkiye'deki Mikro ve Küçük İşletmeler için Hızlı Destek Projesi", imalat şirketleri ile üretim, bilimsel araştırma ve geliştirme ve bilgisayar programlama üzerinde odaklanan diğer yenilikçi genç şirketler için geri ödenebilir destek finansmanı sağlayacak.

Proje, Kovid salgınından olumsuz etkilenen ancak finansal açıdan sürdürülebilir durumda bulunan ve geçici likidite ihtiyaçlarını karşılamak için finansmana erişebilmeleri halinde krizden ayakta kalarak çıkmaları muhtemel yenilikçi genç şirketler dahil uygun KOBİ'lere performansa dayalı geri ödenebilir destek şeklinde finansman sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame, proje ile ilgili şunları kaydetti:

"Dünya Bankası Grubu'nun, Kovid-19 pandemisinin ekonomiler, şirketler ve çalışanlar üzerindeki etkilerini hafifletme konusunda birlikte çalıştığı ülkeleri desteklemek için izlediği yaklaşım, ülkeler Kovid-19 salgınının acil etkilerine cevap verirken ve dayanıklı bir toparlanma sürecinin temellerini atarken gelecekte işletmelerin sürdürülebilir bir şekilde büyümesine ve istihdam yaratmaya yönelik koşulların korunmasını içermektedir.

Dünya Bankası, bu çerçeve ile tutarlı şekilde, Türkiye'deki sürdürülebilir işletmelerin desteklenmesine ve kırılgan durumdaki istihdamın korunmasına katkıda bulunmaktan memnuniyet duymaktadır."

Dünya Bankası Baş Ekonomisti ve Proje Görev Ekibi Ortak Lideri Stefka Slavova, "Proje kapsamında sağlanan Dünya Bankası finansmanı Türkiye'de yoksul ve yoksulluk sınırındaki hane halkları için ana istihdam kaynağını oluşturan ve imalat sektöründeki istihdamın yüzde 40'tan fazlasını sağlayan mikro ve küçük İşletmelere gidecektir." ifadelerini kullandı.

Dünya Bankası Kıdemli Ekonomisti ve Proje Görev Ekibi Ortak Lideri P. Facundo Cuevas ise projeye "Bu mikro ve küçük işletmeler, Kovid-19'un sebep olduğu devam etmekte olan sağlık ve ekonomi krizinden özellikle olumsuz etkilenmiştir ve bu kriz karşısında ayakta kalabilmek için desteğe ihtiyaç duymaktadırlar." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, proje kadınlara ait işletmeler üzerinde özellikle yoğunlaşırken, büyüme, kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik olarak belirlenen üç stratejik alan üzerinde odaklanan 2018-2023 Ülke İşbirliği Çerçevesi (CPF) ile de uyumlu halde bulunuyor.

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