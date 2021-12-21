Dünya basını TL'nin değer kazanımını böyle duyurdu: Lira'dan büyük geri dönüş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, 'dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını' duyurdu. Erdoğan, konuya ilişkin açıklamasında, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek" diye konuştu.

DÖVİZ KURUNDA SERT DÜŞÜŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaların ardından Dolar/TL'de sert düşüş yaşandı. Gün içerisinde 18.45 seviyelerini gören Dolar kuru, 12.27'ye kadar geriledi.

DÜNYA BASINI ŞAŞKIN: LİRA BÜYÜK BİR GERİ DÖNÜŞ YAPTI

Dünya basını söz konusu gelişmeyi ise çarpıcı ifadelerle duyurdu.

Londra merkezli haber ajansı Reuters, "Erdoğan'ın dolarizasyon karşıtı önlemleri açıklamasının ardından lira büyük bir geri dönüş yaptı" ifadelerine verdi.

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ABD merkezli ekonomi sitesi Bloomberg ise Erdoğan'ın açıklamalarına vurgu yaptığı haberinde, "Erdoğan, Türk lirası tasarruflarını korumak için olağanüstü adımları açıkladı" denildi.

FOTOĞRAF 11 DolarTL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamaların ardından yaklaşık yüzde 32 civarında değer kaybederek 12,67'ye kadar geriledi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Açıklamalarında, ekonomideki son gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunacaklarını belirterek, \"Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak.\" dedi. Şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indireceklerini aktaran Erdoğan, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla yeni araçlar geliştirileceğini bildirdi. Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya bir niyeti olmadığını da vurguladı. Saatler 22.29'u gösterirken dolar 13.55 seviyesinde seyretti. Açıklamalar öncesinde 18,3674 ile zirvesinden işlem gören dolarTL, konuşma sonrası hızla düşüşe geçti ve yüzde 22,3 değer kaybederek 12,67'ye kadar geriledi. DolarTL, saat 22.32 itibarıyla 13,27'den işlem görüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler sonrası dolar 13 seviyesinin altını gördü Milyonlarca vatandaş dolar fiyatlarındaki son dakika gelişmelerini merak ediyor. En son 17 liranın üzerinde işlem gören dolar kuru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sırayla açıkladığı ekonomi tedbirlerinin ardından 13 liranın altına kadar düştü. 22.32 itibarıyla dolar, 13.27 seviyesini gördü. Peki dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar... BiP'te paylaş

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OYNAT 00:25 Cüneyt Özdemir: Erdoğan hepimizi ters köşeye yatırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar tarihi bir düşüş yaşadı. Vatandaşların dolar bozdurmak için sistemleri kilitlediği gecede Youtube'daki kanalından yayın yapan gazeteci Cüneyt Özdemir, 'Bu akşam çok şaşırdım. Erdoğan her seferinde şapkadan bir şey çıkarıyor. Ben bunu beklemiyordum. Hepimizi ters köşeye yatırdı.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:23 İYİ Parti'li Durmuş Yılmaz'dan doların düşüşüne tepki çeken yorum: Bu bir alım fırsatıdır İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, dolardaki sert düşüşü değerlendirdi. Halk TV ekranlarında açıklamada bulunan Yılmaz, 'Bu bir alım fırsatıdır. Piyasa Erdoğan'ın bu söylemlerini satın almadı, şu anda piyasaya kesin bir müdahale var. Bence kaldığı yerden bu iş devam edecektir.' dedi.

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