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Ekonomi Düzcenin rüyası gerçek oluyor Modern Sanayi Sitesi yapımı için protokol imzalandı
İŞ DÜNYASI

Düzce'nin rüyası gerçek oluyor: Modern Sanayi Sitesi yapımı için protokol imzalandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Düzce Belediyesi arasında Modern Sanayi Sitesi yapımı için protokol imzalandı. Bakan Murat Kurum şahitliğinde imzalanan protokol ile Eski Sanayi Sitesi şehir merkezinden kaldırılacak, Beslanbey Mevkiinde belirlenen yere TOKİ tarafından inşa edilecek Modern Sanayi Sitesine taşınacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce’nin tarihinde yeni bir sayfa açacak bir projenin daha mimarı oldu.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce’nin tarihinde yeni bir sayfa açacak bir projenin daha mimarı oldu.

Yıllardır Düzce’nin gündemini meşgul eden Eski Sanayi Sitesi’nin dönüşümü konusunda büyük bir gelişme yaşandı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün göreve başladığı ilk günden itibaren üzerinde durduğu konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Düzce Belediyesi arasında protokol imzalandı.

Bakan Murat Kurum şahitliğinde imzalanan protokol ile Eski Sanayi Sitesi şehir merkezinden kaldırılacak, Beslanbey Mevkiinde belirlenen yere TOKİ tarafından inşa edilecek Modern Sanayi Sitesine taşınacak.

HAYIRLI OLSUN DÜZCE!

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce’nin tarihinde yeni bir sayfa açacak bir projenin daha mimarı oldu. Yılların kangren haline gelen Kentsel Dönüşüm sorununda, Eski Sanayi Sitesinin dönüşümü konusunda Ankara’da görüşmeler yürüten Başkan Özlü, dün akşam saatlerinde Düzcelilere müjde ile geldi.

Görüşmelerde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü dönüşüme ilişkin protokolü imza altına aldı. Hazırlanan protokole göre projenin tasarım ve her türlü inşaat uygulamaları için de, Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin de protokol tarafları olarak imza attı. Protokole göre Beslanbey Yeni Sanayi Sitesi Projesinin İhale ve İnşaat yapım süreçleri TOKİ tarafından yürütülecek ve sonuçlandırılacak.

Protokole ilişkin açıklama yapan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Ankara’da, Düzce’nin gelişimi ve kentsel dönüşüm için ‘tarihi bir imza’ atıldığını belirtti.

50 BİN METREKARE

Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na giden Başkan Özlü, beraberinde Düzce Valisi Cevdet Atay, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, TSO Başkanı Tuncay Şahin ile birlikte Bakan Murat Kurum ile görüştü. Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü, TOKİ, Düzce TSO ve Düzce Belediyesi’nin arasında hazırlanan protokolün imza töreni Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum şahitliğinde yapıldı.

Protokol ile Kentsel Dönüşüm Projesine tabi olarak yenilenecek sanayi sitesi Beslanbey Mahallesinde inşa edilecek Modern Sanayi Sitesine taşınacak. Bu amaçla, ilk aşamada Beslanbey mahallesinde 50 bin 507 metrekarelik alan hazırlanıyor. Daha sonra buna belediyeye ait yerlerin trampa edilmesi ile 12 bin 770 metrekare alan ilave edilecek.

Protokole göre Beslanbey Yeni Sanayi Sitesi Projesinin İhale ve İnşaat yapım süreçleri TOKİ tarafından yürütülecek ve sonuçlandırılacak.

TARİHİ BİR İMZA ATILDI”

Protokole ilişkin açıklama yapan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Ankara’da, Düzce’nin gelişimi ve kentsel dönüşüm için ‘tarihi bir imza’ atıldığını belirterek “Düzce için en önemli projelerimizden birini daha hayata geçirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Düzce il merkezinde faaliyet gösteren 1970’li yıllarda yapılmış olan Küçük Sanayi Sitesinin kent merkezinde kalmış olması, bu alandaki köhnemiş yapıların, kent merkezindeki fiziksel çevrenin iyileştirilebilmesi için Düzce-Merkez-Beslanbey mahallesindeki Yeni Sanayi Sitesi alanına taşınması projesi hayata geçiyor. Yıllardır sanayi esnafı da bölgedeki vatandaşlar da iş yerleri ile sanayi dükkanlarının iç içe geçmesinden yakınıyordu. Artık bu durum geçmişte kalıyor. Hem eski sanayi çarşısı ıslah edilecek hem de modern bir sanayi sitesi kurulacak. Biz bu şehrin çehresi değişecek diyorduk. Bunu gerçekleştiriyoruz. Düzce hem sosyal ve kültürel açıdan gelişecek hem de ekonomik açıdan gelişecek. Biz, bu şehrin vizyonunu belirliyoruz. Düzcemiz’e, hemşehrilerimize hayırlı olsun”

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