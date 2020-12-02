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Ekonomi Eko Temiz Enerjiden güneş paneli üretim tesisine ilişkin açıklama
İŞ DÜNYASI

Eko Temiz Enerji'den güneş paneli üretim tesisine ilişkin açıklama

Eko Temiz Enerji'den güneş paneli üretim tesisine ilişkin açıklama

Eko Temiz Enerji AŞ'nin, Niğde'nin Bor ilçesinde kurulacak güneş paneli üretim tesisi için bugüne kadar kamudan herhangi bir finansal teşvik almadığı bildirildi.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Eko Temiz Enerji AŞ'nin, Niğde'nin Bor ilçesinde kurulacak güneş paneli üretim tesisi için bugüne kadar kamudan herhangi bir finansal teşvik almadığı bildirildi.

Şirketten konuya ilişkin yapılan açıklamada, 500 milyon dolar yatırımla kurulacak entegre güneş paneli üretim tesisi için birçok yatırımcı grupla görüşüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda, İsviçre ve Alman şirketiyle iyi niyet anlaşması imzalandıktan sonra 11 Mart 2019'da tesisin temelinin atıldığı bilgisi verilen açıklamada, "Ancak geçtiğimiz yıl gerek dünya ekonomisinde yaşanan durgunluk, gerekse uzun süredir devam eden pandemi koşulları, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yabancı yatırımların yavaşlamasına neden oldu. Bu nedenle güneş paneli konsorsiyumundaki iş ortaklarımız, yatırım finansmanı konusunda güçlük yaşadılar." ifadeleri kullanıldı.

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