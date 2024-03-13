Elektrikli şarj istasyonları ile iş modelleri de dönüşecek

“Elektrikli araçlarla birlikte yakıt ikmali konusundaki alışkanlıklarımız değişmeye başlıyor. Uzun yolculuklarda aracını şarj etmek için mola verenler, bu süreyi daha etkili bir şekilde değerlendirmek istiyor. Bu da günümüzde AVM, restoran ya da ticari gayrimenkullerde konumlandırılmaya başlanan elektrikli şarj istasyonlarının, daha tercih edilebilir bir noktaya taşınacağını gösteriyor. Önümüzdeki dönemde sürücüler ‘park ederken şarj etme’ şeklindeki yaşam tarzını daha fazla benimseyecek. Böylece ticari gayrimenkuller, mülk yönetim şirketleri, birden fazla konut geliştirenler ya da alışveriş merkezleri, büyük mağazalar, restoran zincirleri, halka açık otopark yerleri ‘park et ve şarj et’ modelini benimseyerek yatırımlarını gerçekleştirecek. Geleceğin şarj istasyonları AVM ya da restoranlar olacak. Gelecekte pek çok şirket ve hızlı servis restoranları, elektrikli araç şarj ağı operatörleriyle ortaklık kurmaya başlayacak”