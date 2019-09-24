Ekonomi Emirates Türkiyeden kabin görevlisi alımına geliyor İşe kabul edilenlere Dubaide ücretsiz konaklama
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Emirates Türkiye'den kabin görevlisi alımına geliyor: İşe kabul edilenlere Dubai'de ücretsiz konaklama

Emirates Türkiye'den kabin görevlisi alımına geliyor: İşe kabul edilenlere Dubai'de ücretsiz konaklama

Dubai merkezli Emirates Havayolları, kabin görevlisi alımı için 17 Ekim'de İstanbul'a ve 21 Ekim'de ise Antalya'ya geliyor. Ortalama maaşları 2 bin 660 dolardan (yaklaşık 15 bin TL) başlayacak olan işe kabul edilenlere, Dubai'de su, elektrik hizmetleri de dahil mobilyalı ücretsiz konaklama imkanı da sağlanacağı belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Emirates kabin görevlisi alımı için 17 Ekim'de İstanbul'a ve 21 Ekim'de ise Antalya'ya geliyor.
Emirates kabin görevlisi alımı için 17 Ekim'de İstanbul'a ve 21 Ekim'de ise Antalya'ya geliyor.

Kabin ekibi adaylarının işe alım etkinliğine davet almak için çevrimiçi başvuru yapmaları istenirken alım etkinliğinin yer bilgisinin daha sonra şirketin web sitesi aracılığı ile paylaşılacağı duyuruldu. İşe alım etkinliğinin ilki 17 Ekim'de İstanbul'da, ikinci etkinlik ise 21 Ekim'de Antalya'da yapılacak. İşe kabul edilenler 7 aşamalı eğitimden geçtikten sonra Emirates uçaklarında yerlerini alabilecek. İşe alım süreci de CV inceleme ve değerlendirme, grup değerlendirmesi, erişim değerlendirmesi, online ingilizce değerlendirmesi ve davranış anketi, web tabanlı final görüşmesi olmak üzere 5 aşamalı olacağı belirtildi.

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İŞE KABUL EDİLENLER İÇİN DUBAİ'DE ÜCRETSİZ KONAKLAMA

Emirates, başvurusu kabul edilip, ekonomi 2 sınıfında uçanlara ortalama 2 bin 660 dolar maaş verecek. İşe kabul edilenlerin, çalıştığı uçak tipi büyümesi ve kabin sınıfının değişmesi halinde kabin görevlisinin alacağı maaş da katlanacak.

Dubai'de su, elektrik hizmetleri de dahil olmak üzere mobilyalı konaklama ücretsiz sağlanacağı belirtildi. Emirates uçuş ekiplerini, Dubai'nin çeşitli yerlerinde yerleştireceği 50'den fazla bina yer alırken, iki / üç meslektaş iki ya da üç yatak odalı bir daireyi paylaşacak. Yılda 30 gün ücretsiz izin hakkı da olacak. Kabin görevlisine bir yıllık ücretsiz yıllık izin bileti de verecek. Görev uçuşlarında otel konaklama ve havaalanına gidiş ve dönüşün şirket tarafından sağlanacağı da duyuruldu.

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  • BAŞVURU ŞARTLARI ŞÖYLE:
  • Katılma anında en az 21 yaşında olmak
  • Ayak uçlarında dururken 212 cm'lik kol erişimi
  • Minimum 160 cm yükseklik
  • Lise mezunu
  • İngilizcede akıcılık (yazılı ve sözlü)
  • Emirates kabin görevlisi üniforması içindeyken görünür dövmeler olmayacak
  • Sağlıklı bir Vücut Kitle İndeksi (BMI)

BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER 7 AŞAMALI EĞİTİM SÜRECİNDEN GEÇECEK

1.Aşama:8 gün sürecek alıştırma haftasında adayın Dubai'deki ve eğitimi boyunca yeni ortama geçiş sırasında yardımcı olacak ve destek olacak bilgiler sağlanacak.

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2.Aşama:13 gün sürecek eğitim boyunca Güvenlik ve Acil Durum Prosedürü Eğitimi, uçak ve yolcuların her zaman güvende olmalarını sağlamak için bilgi ve becerileri sağlayacak eğitimler alacak. Eğitim, Uçak ekipmanı, yangınla mücadele, uçuş sırasında acil durumları ve tahliyeyi kapsayacak.

3.Aşama: 5 gün sürecek eğitim boyunca adaylar Grup Medikal eğitimi, gemideki herhangi bir tıbbi olayı güvenle yönetebilmesi eğitimler alacak. Kanama, yanıklar, acil doğum ve çeşitli tıbbi durumlar gibi konularla ilgili eğitim verilecek.

4.Aşama:2 gün sürecek eğitimlerde Güvenlik Eğitimi, asılsız davranış, kaçırma ve sabotaj gibi yasa dışı müdahaleleri önlemek ve yönetmek ve ayrıca kişisel güvenlik kaygılarını ele almak için klavuzlar, beceriler ve teknikler sağlayacak bilgiler verilecek.

5.Aşama:1 gün süresince İmaj eğitimi verilecek. Adaylar, üniforma standartları, cilt bakımı, makyaj, saç bakımı, tırnak bakımı ve sağlıklı bir yaşam tarzını kapsayacak eğitimler alacak.

6.Aşama:1 gün süresince adayın uçmaya hazır olup olmadığı test edilecek.

7.Aşama: 14 gün süresince aday hizmet eğitimi alacak.14 gün Hizmet Eğitimi, 4 aya kadar bilgi ve becerileri kazandırmak adına iş öğrenme ve geliştirme eğitimi ve 3 gün Hizmet Değerlendirmesi.

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