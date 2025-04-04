Enflasyon geriliyor: Yıllık yüzde 38'e indi

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta yüzde 2,46 ile beklentilerin altında artarken, yıllık yüzde 38,1 seviyesine indi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre; enflasyon martta yüzde 2,46 oldu. Son 10 aydır gerileyen yıllık enflasyon da yüzde 38,1 ile Aralık 2021'den bu yana en düşük oranda gerçekleşti. Ekonomistler, enflasyonun aylık yüzde 2,87 yükseleceğini, yıllık 38,66 olacağını öngörüyordu. Kira zam tavanını belirleyen 12 aylık enflasyon göstergesi yüzde 51,26 düzeyinde hesaplandı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise martta yüzde 1,88 artış gösterirken, yıllık yüzde 23,5 olarak belirlendi. Böylece üretici fiyatlarında da Kasım 2020’den sonraki en düşük oran elde edildi.





MALİYET KAYNAKLI BASKILAR HAFİFLEDİ

Sosyal medya hesabından verileri değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yurt içi üretici fiyatlarının artış hızının azalmasının enflasyon üzerindeki maliyet kaynaklı baskıların giderek hafiflediğini gösterdiğini vurguladı. Ekonomi programının temel önceliğinin enflasyonu düşürmek olduğunun altını çizen Yılmaz, "Geçen yıl haziran ayında başlayan dezenflasyon süreci, mart ayında da etkisini sürdürerek, 10 aydır kesintisiz olarak devam ediyor" diye konuştu.





37,4 PUAN DÜŞÜŞ VAR

Enflasyonun Haziran 2024'ten beri 37,4 puan azaldığını aktaran Yılmaz, "Aylık bazda enflasyonda 1,2 puanla en önemli paya sahip gıdada, Ramazan ayının etkisi görüldü" ifadelerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmanın enflasyona etkisinin sınırlı olacağını belirtti. Şimşek, “Fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm politika araçlarımızı güçlü bir koordinasyonla kullanmaya devam edeceğiz” dedi.

GİYİM VE AYAKKABI UCUZLADI

Ana harcama grupları itibarıyla martta aylık bazda giyim ve ayakkabıda yüzde 2,48 azalış yaşandı. En yüksek artışın yüzde 9,96 ile alkollü içecekler ve tütünde olduğu görüldü. Martta yıllık olarak ise yine en az artan ana grup yüzde 14,81 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti. Martta geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup da yüzde 80,42 ile eğitim olarak tespit edildi. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana grubun aylık değişimlerine bakıldığında, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 4,94, ulaştırmada yüzde 0,25, konutta yüzde 2,1 artış meydana geldi.





ZAM ŞAMPİYONU PATATES

Tüketici fiyatları bazında martta en yüksek fiyat artışı yüzde 42,1 ile patateste gerçekleşti. Patatesteki fiyat artışını, yüzde 23,85 ile evcil hayvan ürünleri, yüzde 22,82 ile şans oyunları izledi. Martta fiyatı en çok artanlar arasında yüzde 19,9 ile taze sebzeler, yüzde 11,21 ile taze meyveler, yüzde 10,85 ile sigaralar ve yüzde 10,73 ile kahvaltılık tahıl ürünleri yer aldı. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü yüzde 18,13 ile hava yolu taşımacılığında gözlendi. Onu yüzde 5,28 ile kara yolu yolcu taşımacılığı, yüzde 4,76 ile çocuk giyim, yüzde 4,57 ile kadın giyim, yüzde 2,74 ile tereyağı takip etti.



