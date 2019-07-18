Ekonomi Erdoğanın müjdesini verdiği fabrikada işe alımlar başladı
İŞ DÜNYASI

Erdoğan'ın müjdesini verdiği fabrikada işe alımlar başladı

Ağrı'da, kurulacağını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun temelini attığı fabrika için iş başvuruları alınmaya başlandı. İlk etapta 150 kişinin alınacağı fabrikaya bin 500 kişi başvuruda bulundu.

Haber Merkezi AA
150 kişilik kontenjana bin 500 kişi başvurdu.
150 kişilik kontenjana bin 500 kişi başvurdu.

Ağrı Tekstilkent'te, 50 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulan dev tesisin büyük bölümü tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25 Mart'ta Ağrı'daki mitingde müjdesini verdiği, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun temelini attığı fabrikaya personel alımının başlaması kent sakinlerini heyecanlandırdı.

  • Ağustos sonu itibarıyla dev tesisi teslim alarak üretime başlayacak olan Yeşim Tekstil, iş başvurularını Kültür ve Kongre Merkezi'nde kabul ediyor.

Yeşim Tekstil İnsan Kaynakları ve Sosyal Uygunluk Direktörü Fatoş Hüseyinca, gazetecilere yaptığı açıklamada, Vali Süleyman Elban'ın desteğiyle Ağrı'ya önemli bir tesis kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kentte işsizliğin azalmasına katkı sağlayacakları için de gururlu olduklarını ifade eden Hüseyinca, şöyle devam etti:

"Tüm ürünlerini ihraç eden bir firma olarak aslında bu bölgede işsizlik oranının azaltılmasıyla ve yeni istihdam alanlarının yaratılmasıyla ilgili Ağrı Valisi Sayın Süleyman Elban ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda yatırım kararı alındı. Dikim, nakış baskı ve tüm birimleri içeren 50 bin metrekare kapalı alanı, kreşi, yemekhanesi ve spor alanlarıyla beraber bir tesisi planlıyoruz."

Ağrı'da kurulan tekstil fabrikası.

"İstihdam sağlamak çok güzel bir şey"

Hüseyinca, işe alımda yoğun başvuruyla karşılaştıklarını belirterek, ilk etapta 150 kadar kişi alacaklarını bildirdi. Hüseyinca, "Sadece üretim elemanları değil, kreş öğretmeni, hemşire, muhasebe ve güvenlik görevlileri de alacağız. İlk etapta 150 kişilik kontenjana bin 500 kişinin başvurması hem büyük bir mutluluk hem de bu kadar işsizin olması üzüntü veriyor. Tabii ki bu işsizlere istihdam sağlamak çok güzel bir şey." diye konuştu.

İş başvuru sırası.

Vatandaşlardan Rıdvan Düzce de fabrikanın Vali Elban öncülüğünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destekleriyle açıldığına işaret ederek, "Şu an binden fazla insanımız burada bekliyor. Herkes çok heyecanlı. Çok mutluyuz çünkü bu kadar insanın ekmeksahibi olması çok anlamlı ve güzel bir şey." dedi.

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150 kişilik kontenjana bin 500 kişi başvurdu.
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