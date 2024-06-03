Esquire Türkiye dergisinden Babalar Günü’ne unutulmaz özel gece

Esquire Türkiye dergisi, Babalar Günü’ne özel olarak düzenlediği etkinlikte Pierre Cardin ve İnari Omakase'nin sponsorluğunda dikkat çekici bir geceye imza attı.





Esquire Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Umut Evirgen’in ev sahipliğindeki bu özel geceye moda ve sanat dünyasından Hande Soral, İsmail Demirci, Pelin Akil, Anıl Altan, Bora Akkaş-Oben Alkan, Deren Talu, Burak Çelik, Ece Bayrak, Cihan Şimşek-Sinem Şimşek, Burak Can gibi birçok tanınmış isim katıldı.







