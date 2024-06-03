|
Ekonomi

Esquire Türkiye dergisinden Babalar Günü’ne unutulmaz özel gece

Pierre Cardin'in şıklığı ve İnari Omakase'nin lezzetleriyle büyüleyen gece, moda ve sanat dünyasının yıldızlarını bir araya getirdi.

13:42 - 3/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Esquire Türkiye’den Babalar Günü'ne özel unutulmaz gece.
Esquire Türkiye’den Babalar Günü'ne özel unutulmaz gece.

Esquire Türkiye dergisi, Babalar Günü’ne özel olarak düzenlediği etkinlikte Pierre Cardin ve İnari Omakase'nin sponsorluğunda dikkat çekici bir geceye imza attı.


Esquire Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Umut Evirgen’in ev sahipliğindeki bu özel geceye moda ve sanat dünyasından Hande Soral, İsmail Demirci, Pelin Akil, Anıl Altan, Bora Akkaş-Oben Alkan, Deren Talu, Burak Çelik, Ece Bayrak, Cihan Şimşek-Sinem Şimşek, Burak Can gibi birçok tanınmış isim katıldı.



Pierre Cardin'in zarif ve sofistike tasarımları, geceye katılan davetlilere moda ve stilin en üst seviyesini yaşatırken, İnari Omakase'nin sunduğu yenilikçi Japon mutfağı lezzetleri ise konuklara unutulmaz bir gastronomik deneyim yaşattı.

#Esquire Türkiye
#Pierre Cardin
#İnari Omakase
7 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kurbanlık hayvanlarda aranan şartlar neler, yaş kaç olmalı?