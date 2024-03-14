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Ekonomi

Ferrero'ya yönelik rekabet soruşturması sonlandırıldı

Rekabet Kurulu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiası ile Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ'ye yönelik yürüttüğü soruşturmayı, alınan taahhüt üzerine sonlandırma kararı aldı.

11:39 - 14/03/2024 Perşembe
AA
Arşiv
Arşiv

Konuya ilişkin Rekabet Kurumunun internet sitesinden bir duyuru yayımlandı.


Buna göre, Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturma, teşebbüs tarafından getirilen ve Kurul tarafından kabul edilen rekabetçi endişeleri gideren taahhütler üzerine sona erdirildi.

Kurul, Ferrero International SA ve iştiraklerinin fındık pazarında, üretimden itibaren, alım, kırım ve ihracat aşamasına kadar tüm seviyelerdeki eylemleriyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasına yönelik soruşturma açmıştı.




#Ferrero
#Rekabet Kurulu
#Rekabet Kurumu
#Soruşturma
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