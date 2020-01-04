Ekonomi Firari CEOnun kaçmasına yardım eden müdür konuştu Tehdit edildim
İŞ DÜNYASI

Firari CEO'nun kaçmasına yardım eden müdür konuştu: Tehdit edildim

Japonya’dan Lübnan’a İstanbul üzerinden kaçan Nissan eski CEO’su Carlos Ghosn’a yardım ettiği gerekçesi ile gözaltına alınan MNG Jet Genel Müdürü Okan Kösemen polisteki ifadesinde kendisinin çocuğu ve eşi üzerinden tehdit edildiğini öne sürdü.

Haber Merkezi İHA
Nissan eski CEO’su Carlos Ghosn
Nissan eski CEO’su Carlos Ghosn

Nissan ve Renault’un eski CEO’su Ghosn’un İstanbul üzerinden Lübnan’a kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. MNG Jet Genel Müdürü’nün ifadesi dikkat çekti.

Ghosn’un Japonya’dan Lübnan’a İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle, MNG Jet Ticaret Operasyon Müdürü Okan Kösemen, pilotlar N.P, Ö.B.B., S.K., B.K.S ve yer hizmetleri şirketinde çalışan F.K ile İ.M.H. önceki gün gözaltına alınmıştı.

Nissan'ın firari eski CEO'su Carlos Ghosn'u Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçırdığı iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı.

Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçısıyla ilgili 5 kişi tutuklandı 2 uçağa tedbir kondu
GÜNDEM
Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçısıyla ilgili 5 kişi tutuklandı 2 uçağa tedbir kondu
F.K. ile İ.M.H. dün akşam serbest bırakıldı. Diğer 5 kişi ise “göçmen kaçakçılığı” suçundan tutuklandı.

AİLESİ İLE TEHDİT EDİLMİŞ!

Tutuklanan MNG Jet Ticaret ve Operasyon Müdürü Okan Kösemen’in ifadesinde, Beyrut’tan daha önce tanıdığı bir kişinin kendisini arayarak, uluslararası önem arz eden bir iş olduğunu, yardım etmemesi durumunda çocuğu ve eşine zarar vereceklerini söyleyip kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. Kösemen’in “Korktum. Havaalanına getirilen kişiyi jetten alıp diğer jete götürdüm. Kim olduğunu bilmiyordum” dediği öğrenildi.

MNG Jet Ticaret ve Operasyon Müdürü Okan Kösemen
  • MNG Jet Genel Müdürü Can Şaşmaz ise yaptığı açıklamada, sorgulanan bir şirket çalışanının kayıtlarla oynadığını itiraf ettiğini söyledi.

MNG Jet

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