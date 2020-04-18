Ekonomi Fırıncılardan ekmek dağıtımında sorun yok mesajı
İŞ DÜNYASI TÜRKİYE

Fırıncılardan 'ekmek dağıtımında sorun yok' mesajı

Fırıncılardan 'ekmek dağıtımında sorun yok' mesajı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, araçlarla mahalle, sokak, cadde ölçeğinde muntazam şekilde vatandaşa ekmek ulaştırıldığını belirtti.

Haber Merkezi AA
Ekmek dağıtımında herhangi bir problem yaşanmadığı belirtildi.
Ekmek dağıtımında herhangi bir problem yaşanmadığı belirtildi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ikinci kez uygulanan "sokağa çıkma yasağı" kapsamında şu an itibarıyla ekmek dağıtımında herhangi bir problem yaşanmadığını bildirdi.

Ekmek dağıtımında Vefa Sosyal Destek birimlerinin de sahada olduğunu aktaran Balcı, şunları kaydetti:

  • "Geçtiğimiz haftadan farklı olarak ekmek dağıtımının daha düzenli olması amacıyla vali ve kaymakamlarımızın başkanlığında fırıncılar odalarımız, yerel yönetimler, emniyet ve jandarma temsilcilerinden oluşan komisyonlarımız tarafından, her mahalle için muhtar görüşleri de alınarak dağıtım bölgeleri oluşturulmuştur. Bu bağlamda belirlenen araçlar 'mahalle, sokak, cadde ölçeğinde' muntazam bir şekilde vatandaşımıza ekmek ulaştırmaktadır."

Evden çıkamayan çocuk, ‘yasal hakkım’ diyerek jandarmadan cips istedi
GÜNDEM
Evden çıkamayan çocuk, ‘yasal hakkım’ diyerek jandarmadan cips istedi

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine genelge gönderdi: Yeni sokağa çıkma yasağı genelgesi
KORONAVİRÜS
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine genelge gönderdi: Yeni sokağa çıkma yasağı genelgesi

Sultangazi'de açık markete baskın: Müşteriler saklandı, market sahibi 'zorla içeri girdiler' dedi
GÜNDEM
Sultangazi'de açık markete baskın: Müşteriler saklandı, market sahibi 'zorla içeri girdiler' dedi
Abone Ol Google News
İki bakanlığınyapısında değişiklik

İki bakanlığın
yapısında değişiklik

​Cumhurbaşkanı kararı ile 3 yeni müdürlük kuruldu.
Yeni virüslerin yüzde 70i

Yeni virüslerin yüzde 70'i

​Dünya Sağlık Örgütü, vahşi hayvan pazarları konusunda uyardı.
Koronaylaburun buruna

Koronayla
burun buruna

​Yoğun bakımdaki çalışmalar görüntülendi.
Hasta sayısı stabilleşti

Hasta sayısı stabilleşti

​Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden güzel haber.
İkinci<br>testi istiyorlar

İkinci
testi istiyorlar

​İşverenlerin talebi mücadeleye zarar veriyor.
Yasak sessizliği!

Yasak sessizliği!

Mega kentte yollar ve caddeler boş kaldı.

İşe gitme çilesi

İşe gitme çilesi

Çalışmak zorunda olan İstanbullular yollarda kaldı.
En uzun<br>tren yola çıktı

En uzun
tren yola çıktı

​940 metrelik tren ihracat ürünlerini taşıyor.
Koronavirüs<br>orada üretildi

Koronavirüs
orada üretildi

​Nobel ödüllü doktor 'Bu konuyu çok iyi araştırdım' dedi ve duyurdu.
Türkçe isim <br>tercihini açıkladı

Türkçe isim
tercihini açıkladı

Shane Larkin merak edilen soruya cevap verdi.
Toplu mezar gibi

Toplu mezar gibi

​ABD'de korkunç koronavirüs gerçeği ortaya çıktı.
Erdoğan<br>Twitter'ı salladı

Erdoğan
Twitter'ı salladı

#GeceninErdoğanFotoğrafı Türkiye'nin gündemi oldu.
Türkiye'de<br>sessiz gece

Türkiye'de
sessiz gece

İşte Türkiye'nin farklı illerinden gelen sokağa çıkma yasağı fotoğrafları...
Korona ABD'de<br>sağlıkçıları vurdu

Korona ABD'de
sağlıkçıları vurdu

​Vaka ve ölümlerin yüzde 4'ünü oluşturuyorlar.
Türkiye'nin<br>yıldızı parladı

Türkiye'nin
yıldızı parladı

​Koronada sağlık sistemi çöken Avrupa'dan kaçanlar gelmek istiyor.
Toplu taşımada <br>model olduk

Toplu taşımada
model olduk

​Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tvnet yayınında anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.