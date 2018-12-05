Ekonomi Fiyatı 11 liraya düştü fırsatçılara gün doğdu
İŞ DÜNYASI

Soğandan sonra bu sefer de zeytin yağında stok iddiası

Fiyatı 11 liraya düştü fırsatçılara gün doğdu

Zeytinyağı üretiminin fazla olması ve fiyatların 20 liradan 11 liraya kadar düşmesinden faydalanan fırsatçıların, fabrikalardan tonlarca sızma zeytinyağı alarak depoladıkları iddia edildi. Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, zeytinyağını düşük fiyata alıp yüksek fiyata satacak fırsatçıların takibinde olduklarını söyledi.

IHA
Sızma zeytinyağının kilosunun bugünlerde 11 ile 13 liradan satılıyor.
Sızma zeytinyağının kilosunun bugünlerde 11 ile 13 liradan satılıyor.

Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı üretiminin yüzde 13’ünü karşılayan Mersin'in Mut ilçesinde, zeytin fiyatlarının çok düşük olmasından dolayı üreticiler zeytinlerini yağa çıkarmak zorunda kaldı. Yağ fiyatları düşünce fırsatçılara gün doğdu.

Zeytinyağı üretiminin fazla olması ve fiyatların 20 liradan 11 liraya kadar düşmesinden istifade eden fırsatçıların, fabrikalardan tonlarca sızma zeytinyağı alarak depolamaya başladığı ileri sürüldü.

Kilosu 13 liradan satılıyor

Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, sızma zeytinyağının kilosunun bugünlerde 11 ile 13 liradan satıldığını belirterek, "Bunu fırsat bilen bazı tüccarlarda düşük fiyattan alıp depolama yöntemine gidiyorlar. Belediye olarak bu fırsatı vermememiz lazım. Belediye olarak bunun takibindeyiz" dedi.

Zeytin fiyatları düşünce çok sayıda üretici zeytinlerini yağa vermek zorunda kaldı.

Yağ rekoltesi fazlalaştı

Zeytin fiyatlarının düşük olması nedeniyle üreticilerin genelde zeytinyağı çıkarmayı tercih ettiklerini belirten Yılmaz, "Zeytini yağ olarak çıkarıp yağ olarak satıldığında değeri yüksek fakat böyle bir çalışmanın sonucunda da ilçemizde yağ rekoltesi oldukça fazlalaştı. Bu konuda da çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yağ deposu olmadığı ve yağ depolama şansı olmadığı için yağ fiyatlarını epeyce düşürdüler. Bu günlerde 11 ile 13 liraya yağ fiyatları gidiyor. Bunu fırsat bilen bazı tüccarlar da düşük fiyattan alıp depolama yöntemine gidiyorlar" dedi.

fabrikalardan alınan sızma zeytinyağlarının depolarda tutulduğu öne sürüldü.

“Depolamacıların takibindeyiz”

"Fırsatçıların takibindeyiz" diyen Başkan Yılmaz, “Belediye olarak bu fırsatı vermememiz lazım. Çiftçilerimizi buradan uyarıyoruz. Mümkün olduğunca fiyatlar biraz yükselinceye kadar kendi ürettikleri yağı, kendi depolarında veya kendi evlerinde, ambarlarında tutmasını istiyoruz. Zeytinyağını düşük fiyata alıp yüksek fiyata satacak olan depolamacılara fırsat verilmemesini istiyoruz. Belediye olarak bunun takibindeyiz. İlçede zeytinyağımızı da yüksek fiyatlara çıkıncaya kadar, yeterli fiyat artıncaya kadar bütün gayretlerimiz bundan yana. Çabamız zeytinyağı fiyatının 20 lira civarına çıkıncaya kadar devam edecek” diye konuştu.

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  • Mut zeytinyağına sahip çıkılmadığını söyleyen üreticiler ise, "Ege tüccarları Mut zeytinyağını kendi ürünlerinde hem asit düşürücü hem de aroma verici olarak kullanıyorlar. Bizden ucuz fiyata alıyorlar marketlerde ise 38 ile 45 lira arasında satıyorlar” dediler.

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