Ekonomi Galip Öztürk için dolandırıcılık tedbiri 6 ay satışı yasaklandı
İŞ DÜNYASI

Galip Öztürk için dolandırıcılık tedbiri: 6 ay satışı yasaklandı

Sermaye Piyasası Kurulu, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. hisselerinin pay piyasasında gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktarına yönelik harekete geçti. Kurul aldığı kararla müebbete mahkum edilen firari iş adamı Galip Öztürk ve şirketlerinin mülkiyetlerinde bulunan Albaraka Türk Katılım Bankası paylarının 6 ay boyunca borsada satışa konu edilmesini yasakladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yargıtay tarafından müebbet cezası onanan firari iş adamı Galip Öztürk.
Yargıtay tarafından müebbet cezası onanan firari iş adamı Galip Öztürk.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş'nin pay piyasasındaki hisselerinde 5 gün boyunca yaşanan olağan dışı hareketler Sermaye Piyasası Kurulu'nun dikkatini çekti.

6 AY SATIŞA KONU EDİLEMEYECEK

Olağan dışı hareketler sonrasında toplanan Kurul, hisselerin mülkiyetini elinde bulunduran Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş., Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Galip Öztürk hakkında karar verdi.

  • Kurul, firari iş adamı Galip Öztürk'ün sahip olduğu hisselerin 6 ay boyunca borsada satışa konu edilmemesine karar verdi.

PİYASA DOLANDIRICILIĞI TEDBİRİ

SPK'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK) pay piyasasında 06.02.2019-11.02.2019 döneminde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)’nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 18/3 maddesi kapsamında; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen gerçek ve tüzel kişilerin 12.02.2019 tarihi itibarıyla mülkiyetlerinde bulunan ALBRK paylarının 6 ay boyunca borsada satışa konu edilmemesine karar verilmiştir”

SPK'nın sitesinde yer alan açıklama metni.

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