Galip Öztürk için dolandırıcılık tedbiri: 6 ay satışı yasaklandı

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş'nin pay piyasasındaki hisselerinde 5 gün boyunca yaşanan olağan dışı hareketler Sermaye Piyasası Kurulu'nun dikkatini çekti.
6 AY SATIŞA KONU EDİLEMEYECEK
Olağan dışı hareketler sonrasında toplanan Kurul, hisselerin mülkiyetini elinde bulunduran Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş., Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Galip Öztürk hakkında karar verdi.
- Kurul, firari iş adamı Galip Öztürk'ün sahip olduğu hisselerin 6 ay boyunca borsada satışa konu edilmemesine karar verdi.
PİYASA DOLANDIRICILIĞI TEDBİRİ
SPK'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:
“Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK) pay piyasasında 06.02.2019-11.02.2019 döneminde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)’nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 18/3 maddesi kapsamında; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen gerçek ve tüzel kişilerin 12.02.2019 tarihi itibarıyla mülkiyetlerinde bulunan ALBRK paylarının 6 ay boyunca borsada satışa konu edilmemesine karar verilmiştir”